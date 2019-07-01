ارزش افزوده سرمایه گذاری در همدان بالاست/ ضرورت توجه به آموزش

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه یکشنبه در آئین افتتاح بزرگترین کارخانه تولیدکننده کفش زنانه غرب کشور در شهر همدان با قدردانی از کسانی که در راستای حمایت از کار و کارآفرینی تلاش می‌کنند، اظهار داشت: همدان آماده همه پیشرفت‌ها و سرمایه گذاری ها است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های استان همدان یکی از آماده‌ترین زیرساخت‌های کشور است و به لحاظ امکانات ارتباطی بهترینیم، گفت: با در نظر گرفتن پایتخت به عنوان مبدا در کمتر از ۳ ساعت با استفاده از اتوبان تهران - همدان و در کمتر از یک ساعت و نیم با استفاده از راه آهن برقی به همدان می رسیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به لحاظ شرایط کاری هیچ استانی مانند همدان نیست از سرمایه‌گذاران برای حضور در این استان دعوت کرد و گفت: تمام مسئولان استان همدان آماده پذیرش سرمایه‌گذاران هستند.

حاجی بابایی با بیان اینکه همدان هرگونه آمادگی برای جذب سرمایه گذار را دارد، اظهار داشت: ارزش افزوده کار در استان همدان بالاست.

راه اندازی بزرگترین کارخانه تولیدکننده کفش زنانه غرب کشور در همدان امتیازی برای این منطقه است وی با تاکید بر اینکه از شرایط سخت عبور خواهیم کرد و شرایط این چنین باقی نمی‌ماند به بازار خوب فروش‌کفش بانوان اشاره کرد و با بیان اینکه این حرفه هیچ وقت راکد نیست، گفت: راه اندازی بزرگترین کارخانه تولیدکننده کفش زنانه غرب کشور در همدان امتیازی برای این منطقه است.

وی با اشاره به اینکه از همدان تا ساوه منطقه طلایی غرب کشور است و وجب به وجب زمین آن دارای ارزش افزوده بالاست، گفت: این زمین‌ها در کنار راه آهن و اتوبان همدان تهران قرار گرفته و به راحتی نمی‌توان چنین امکاناتی را در مناطق دیگر کشور ایجاد کرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همدان در منطقه غرب کشور شهر شناخته شده‌ای است و ظرفیت سرمایه‌گذاری را دارد کما اینکه باید این ظرفیت را افزایش داد، گفت: خوشبختانه وحدت خوبی برای جذب سرمایه گذار در استان همدان وجود دارد.

وی با بیان اینکه تمام مسئولان استان برای حمایت از سرمایه گذار پای کار هستند و از طرف تمام نمایندگان و مسئولان استان قول حمایت را می‌دهم، گفت: تمام شهرستان‌های استان همدان ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بالایی دارند.

حاجی بابایی همچنین با بیان اینکه ۴۱ پروژه ملی در استان همدان در دست اجرا است، اظهار داشت: ۶ هزار متر مربع فضا برای در اختیار گذاشتن سرمایه گذاری وجود دارد که فرصتی بی نظیر محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه آموزش در کارها باید مد نظر باشد، اظهار داشت برنامه ششم توسعه آموزش محور است و باید به این نکته توجه کرد.