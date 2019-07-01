ابراهیم پورفرج درباره لغو روادید یک طرفه برای گردشگران چینی در هنگام ورود به ایران به خبرنگار مهر گفت: ما به ورود توریست به کشورمان نیاز داریم سالانه حدود ۱۳۰ میلیون چینی به کشورهای دیگر سفر می‌کنند اگر بتوانیم حتی یک درصد از آنها را به ایران بیاوریم اتفاق مهمی برای گردشگری ما خواهد افتاد.

وی در پاسخ به اینکه گرفتن ویزای فرودگاهی برای چینی‌ها پیش از این هم سخت نبود گفت: زمانی که ویزای کشوری برداشته می‌شود در واقع از لحاظ روانی اتفاق مثبتی رخ می‌دهد. گردشگران آن کشور می‌دانند که از این به بعد مشکلی برای تهیه مدارک ویزا و یا معطلی در مرز و یا فرودگاه ندارند بنابراین سفر به آن کشور آسان می‌شود ما هم می‌خواهیم سفر گردشگران خارجی به ایران را راحت کنیم تا آنها بیشتر به ایران بیایند.

این تورگردان بیان کرد: اکنون از لحاظ مالی هم گردشگران هزینه‌ای بابت ویزا نمی‌پردازند و همین رایگان بودن انگیزه سفر برای گردشگران ملت‌های دیگر به وجود می‌آورد.

پور فرج با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی مجدانه برای لغو ویزای یک طرفه گردشگران چینی از چند ماه پیش پیگیری کرد گفت: گردشگران چینی برای رفتن به برخی از کشورها در فرودگاه ایران مدت طولانی توقف می‌کنند به راحتی می‌توان از فرصت ترانزیت بین دو پرواز آنها استفاده کرد و برای آنها تورهای گردشگری دو تا سه روزه و گشت در تهران و یا یکی از شهرهای نزدیک را فراهم آورد.

وی ادامه داد: ما باید شرایط ورود گردشگران به داخل کشور را تسهیل کنیم تا ایران را ببینند و نگرانی آنها از سفر به ایران از بین برود و برای دیگران هم سفرشان را تعریف کنند.

لغو ویزا تأثیر زیادی برای ورود چینی‌ها به ایران دارد و زمانی که بازار چین به ایران راه افتاد طبیعی است که فعالان گردشگری اگر بتوانند سرویس خوبی ارائه کنند این گردشگران به سمت آنها جذب خواهند شد و دیگر شاهد اتفاقی مانند اجاره کردن خانه‌ها توسط آنها نخواهیم بود.اگر حجم گردشگران چینی زیاد شود دیگر این خانه‌ها پاسخگوی نیاز اقامتی آنها نخواهد بود.