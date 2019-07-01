پدیده ای به نام«مسافر فروشی» در مرز مهران

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: رمضان نوری: اخذ کرایه‌های سنگین از مسافران و فروش بین راهی مسافران توسط راننده تاکسی‌ها مجموعه‌ای از گلایه‌های مسافران عراقی در مرز مهران است.

قبلاً به همت دادستان و فرماندار سابق مهران تا حدودی ساماندهی شد اما متاسفانه روند دلالی و فروش مسافر و بی احترامی به مسافرین و مهمانان عراقی به اوج خود رسیده است.

مسافران عراقی که از مرز مهران عازم قم هستند، با قیمت ۸۰۰ تا یک میلیون تومان توسط دلال به ۳۰۰ هزار تومان به راننده‌هایی که اکثراً غیر بومی هستند فروخته می‌شوند.

علاوه بر مسافران و زائران، دانشجویان عراقی که برای تحصیل در دانشگاه ایلام حضور دارند از دریافت کرایه‌های چندین برابر عده‌ای از تاکسی داران گلایه دارند.

نارضایتی و گاهی عصبانیت تا جایی رسیده روند ورود مسافر نسبت به سال قبل کم شده و کم کم خواهان ورود از مرزهای دیگر هستند.

این مجموعه عوامل که باعث ناراحتی شدید مسافران و زائران عراقی شده، مورد اعتراض امام جمعه مهران نیز قرار گرفت و روز گذشته امام جمعه مهران به شدت از وضعیت کرایه‌ها در مرز مهران انتقاد کند.

حجت الاسلام عبدالله امینی اظهار داشت: همه مسئولان اجرایی و انتظامی باید در مبارزه با فساد و حفظ کرامت زائران عراقی به وظایف شان عمل کنند، مبادا به جهت ملاحظات سیاسی یا طایفه‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی و توهین به زائران عراقی اهمال کاری شود.

ورود دادستان مهران به ماجرا

دادستان مهران روز گذشته در جمع مردم مهران از ضرب الاجل ۱۰ روزه دادستان مهران به مدیران دولتی شهرستان برای حل معضل مسافر فروشی و سایر تخلفات در مرز خبر داد و افزود: در صورت عدم انجام وظایف قانونی و اهمال در انجام وظایف که باعث مشکلات فوق شده پرونده قضایی برای مدیران متخلف تشکیل خواهد شد.

علی حاجیان عنوان کرد: علت جمع نشدن موضوع پدیده زشت مسافر فروشی و حضور افراد فاقد مجوز و متخلف در مرز که اقدام به سیم کارت فروشی یا دلالی ارز می کنند به دلیل عدم انجام وظایف قانونی مدیران اجرایی و مسئول متولی است که پس از بارها جلسات و وجود مصوبات، متاسفانه مدیران یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند که مشکلات حل شوند.

وی در همین رابطه ضمن تعیین ضرب الاجل برای مدیران متولی، افزود: مهلت ۱۰ روزه به مسئولان اجرایی از جمله اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، گمرک و پایانه، پست کنترلی بهرام آباد، متصدیان و مجریان صدور کارت تردد به گمرک در خصوص مشکلات و معضلات مرز (مسافرفروشی، حضور ارازل و اوباش در پایانه) داده می‌شود که این معضلات رفع شود و در صورت عدم انجام وظایف قانونی و اهمال در انجام وظایف که باعث مشکلات فوق شده پرونده قضایی برای مدیر متخلف تشکیل خواهد شد.

هفت شرکت مسافربری وظیفه جابجایی مسافران را در مهران بر عهده دارد

مدیر پایانه مرزی مهران نیز در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران به دلیل نزدیکی که به عتبات عالیات و شهرهای بزرگ خصوصاً بغداد پایتخت عراق دارد، مقصد ۷۰ درصد سفر زائران و مسافران عراقی و ایرانی برای تردد بین دو کشور است.

مجتبی سلیمانی افزود: هیچ راننده تاکسی حق مسافرگیری اجباری ندارد و در صورت مشاهده برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه کرایه‌های چند برابری از مسافران عراقی و دیگران مسافران ممنوع و خلاف اخلاق و قانون است، تصریح کرد: با خودروهایی که از مسافران کرایه بیشتری دریافت کنند و اقدام به مسافر فروشی می‌کنند، بشدت برخورد می‌شود.

وی بیان کرد: در جلسات کمیسیون‌های مواد ۱۱و ۱۲ حمل و نقل و پایانه‌های استان ایلام طی سال گذشته ۵۰۰ مورد پرونده تخلف شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان حمل و نقل برون شهری بررسی شده است.

سلیمانی افزود: اگر شرکت‌ها یا رانندگان مسافربری در خصوص کرایه مصوب تخلف کنند، مسافران می‌توانند با تلفن گویای ۱۴۱ یا ۰۸۴۳۳۳۳۱۸۲۲ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام تماس بگیرند تا در سریع‌ترین زمان ممکن شکایت بررسی شود.

سلیمانی عنوان کرد: هفت شرکت مسافربری با ۱۵۰ دستگاه سواری و هزار و ۶۰۰ ناوگان مسافربری شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری به مسافران در مرز مهران خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی بیان داشت: روزانه بیش از پنج هزار مسافر در مهران جابجا می‌شوند و شهر مرزی مهران به عنوان دروازه عتبات عالیات دارای یکی از ترمینال‌های بزرگ مسافری است.

نظم و احترام متقابل اولویت اول مرز مهران

فرماندار مهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خدمات قابل توجهی برای تسهیل در تردد زائران صورت گرفته و امیدواریم بخش مهمی از مشکلات و نواقص حمل مسافر در پایانه مرزی مهران حل شود.

اسد قاسمی افزود: نظم و احترام متقابل در دو سوی مرز برای مسافران عراقی و ایرانی ضروری است.

وی تصریح کرد: توافق شده هرگونه موضوعات و مسائل زائران و فعالیت‌های تجاری در دو سوی مرز ابتدا توسط فرمانداران دو شهرستان مرزی حل و فصل و مورد بررسی قرار گیرد.