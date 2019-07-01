تولید سامانه موشکی اس ۵۰۰ در روسیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی چمزوف» رئیس شرکت روستک با اعلام این مطلب عنوان داشت که برد موشک‌های سامانه اس ۵۰۰ به مراتب از برد موشک‌های اس ۴۰۰ بیشتر خواهد بود.

وی در ادامه گفت: در حالی که فروش سامانه اس ۴۰۰ در جریان است ما ساخت سامانه اس ۵۰۰ را آغاز کرده‌ایم که بسیار پیشرفته است و من ترجیح می‌دهم که جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نکنم.

چند روز قبل «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه اعلام کرده بود که تا سال ۲۰۲۰ سامانه اس ۵۰۰ تحویل ارتش روسیه می‌شود.

یادآور می‌شود سامانه اس -۴۰۰ قادر به تشخیص ۱۰۰ هدف به‌طور هم‌زمان و درگیر شدن با ۱۲ هدف به‌طور هم‌زمان از محدوده ۴۰۰ کیلومتری است. این هدف‌ها می‌توانند از جمله انواع هواگرد، هواپیما، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک باشند.

اس -۴۰۰ دارای ۳ نوع موشک مختلف، بسیار دوربرد ۴۰ ان ۶ (۴۰N۶)، دوربرد ۴۸ ان ۶ (۴۸N۶) و موشک‌های با برد متوسط ۹ ام ۹۶ (۹M۹۶) است.