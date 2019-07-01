ایجاد کمیته ای برای نظارت بر عملکرد روسای دانشگاه ها

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که هیچ ابزاری برای نظارت بر عملکرد رؤسای دانشگاه‌ها وجود ندارد، گفت: باید سازوکار جدیدی در آئین نامه مدیریت دانشگاه‌ها برای این موضوع ایجاد شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای انتخاب رئیس دانشگاه شرایط ابتدایی لحاظ می‌شود که به عنوان مثال، رئیس دانشگاه یک سابقه مشخصی داشته باشد استادیار بوده و یا در دانشگاه‌های بزرگ دانشیار باشد ولی به موضوع نظارت بر عملکرد رؤسای دانشگاه‌ها اشاره‌ای نمی‌شود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس افزود: در زمان انتخاب رئیس دانشگاه، هیچ برنامه‌ای از وی درخواست نمی‌شود، و زمانی هم که به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب شد می‌تواند هرکاری مایل بود انجام دهد و کسی هم پاسخگوی رفتار وی نیست حتی وزیر هم نمی‌تواند پاسخگو باشد.

زاهدی افزود: برای همین باید از کسی که قصد دارد رئیس دانشگاه شود برنامه بخواهیم سپس برنامه وی تأیید شود، کمیته‌ای کار نظارت بر اجرای این برنامه را داشته باشد و اگر تخلفی از برنامه صورت گیرد، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا کمیته مذکور به وی تذکر داده شود حتی اگر خیلی انحراف داشت این کمیته قدرت استیضاح رئیس دانشگاه را داشته باشد تا رؤسای دانشگاه‌ها در قبال مسئولیتی که به عهده می‌گیرند مسؤلیت پذیر باشند.

وی افزود: رؤسای دانشگاه‌ها باید در زمانی که انتخاب می‌شوند، برای مسائل پژوهشی، آموزشی، ارتباط با صنعت، رفع نیاز کشور، مقاله محوری در دانشگاه‌ها، تغییر رویکرد هیئت‌های ممیزه دانشگاه‌ها، مباحث فرهنگی، اجتماعی و خیلی مسائل دیگر برنامه عملیاتی ارائه دهند و یک سیستمی باشد که بر این موضوع نظارت داشته باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: این کمیسیون آمادگی دارد با همکاری شورای انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس و هر نهاد دیگری این مشکلات را حل کند.