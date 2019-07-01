۹۲ هزار مهاجر در ایران بیمه هستند/ارائه امکانات آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمودی، صبح دوشنبه در همایش روز ملی پناهنده، اظهار کرد: مجمع عمومی سازمان ملل متحد دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی روز ۲۰ ژوئن هر سال را به عنوان روز جهانی پناهندگان نامگذاری کرد.

وی افزود: روزی که کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. روز جهانی پناهنده روزی است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تلاش می کنند به جهانیان یادآوری کنند میلیون ها انسان پناهنده که مجبور به ترک محل خود شدند، با چه مشکلاتی مواجه می شوند.

محمودی ادامه داد: روز جهانی پناهنده این رویداد بزرگ فرهنگی به مصداق سروده سعدی شیرازی شاعر نامدار ایرانی «بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک پیکرند» یادآور این مهم است که همه انسانها، جامعه جهانی و به ویژه سازمان های متولی در اجرای وظایف، تکالیف و حس انسان دوستی در حمایت از میلیون ها انسان بی پناه و نیازمند که بنا به دلایلی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند، از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور تصریح کرد: در کشور ایرا ن و با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بنا بر فرمایشات امام راحل در خصوص رسیدگی به امور پناهندگان به خصوص برادران و خواهران و مسلمانان کشور دوست و همسایه مان افغانستان که بنا به مشکلات اقتصادی و سیاسی وارد خاک ایران شدند، این امر مهم در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی افزود: تشکیل اداره کل امور اتباع خارجی یکی از سیاست های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران است که در دوران مختلف و بنا بر مقتضیات زمان رسیدگی به امور پناه جویان را به نحو احسن انجام دادند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور گفت: این رسیدگی ها در همه دولت ها انجام و پیگیری شد. امروزه نیز با توجه به سیاست های انسان دوستانه کشور ما دایره خدمات به مهاجران وسیع تر شده است.

محمودی تأکیدکرد: هر ساله با توجه به اهمیت موضوع پناهندگی، مراسم روز پناهنده در کشورمان برگزار می شود و امسال نیز چهلمین سالی است که میزبان پناهندگان در کشورمان هستیم.

وی اظهار داشت: امروز مراسم روز پناهنده علاوه بر تهران در استانهای اصفهان، کرمان، مشهد و تربت جام در خراسان رضوی، بیرجند، در خراسان جنوبی، گلستان، سمنان برگزار شده است. در آینده نزدیک این مراسم در استان های خوزستان، شیراز و یزد نیز برگزار می شود.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور یادآور شد: بدون شک چراغ راه دولتمردان و مسئولان جمهوری اسلامی ایران فرمایشات مقام معظم رهبری است. همانطور که رهبری چندی پیش در سخنان خود تأکید ویژه ای در خصوص رسیدگی به امور تحصیلی پناهجویان داشتندو فرمودند «هیچ کودک افغانستانی حتی مهاجرینی که به صورت غیر قانونی و بی مدرک در ایران حضور دارند نباید از تحصیل بازبماند» و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند. در این ارتباط حجت بر ما تمام است.

محمودی خاطرنشان کرد: هرچند جابجایی های گسترده پناهندگان و مهاجرین دارای آثار و پیامدهایی فراتر از مرزهای بین المللی کشورها است و حل آن نیز از توان یک کشور به تنهایی خارج بوده و در گرو همکاری و تعامل جامعه جهانی در برخورد مسئولانه آنها در مواجهه با جابجایی ها در کشورهای مبدا و میزبان است. ایران اسلامی علیرغم کمک های محدود بین المللی و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و بازسازی کشور و متعاقب آن در حال حاضر با تحریم های ظالمانه با اتکا به منابع داخلی و مساعدت های کمیساریا و سازمان های بین المللی به ارائه خدمات مختلف به این جمعیت نیازمند پرداخته است.

وی افزود: در همین راستا وزارت کشور در محورهای مختلف فعالیت های گسترده ای را انجام می دهد. محورهایی از قبیل رفع نیازهای پناهندگان در بخش آموزش از مقاطع ابتدایی تا آموزش عالی، ارائه خدمات بهداشتی رایگان از جمله بهداشت محیط و فردی، واکسیناسیون، پیشگیری از بیماری های واگیر، مراقبت های مادر و کودک، ایجاد تسهیلات درمانی به ویژه برای بیماران خاص، صعب العلاج و معلولین، آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و ایجاد و توسعه کارگاه های کسب و کار.

محمودی ادامه داد: امروزه جمعیت قابل توجهی از اتباع خارجه در کشور ایران زندگی می کنند که طبق آخرین آمار از این تعداد ۹۷ درصد ساکن شهرها، ۳ درصد ساکن ۲۰ مهمانشهر و ۳۰ درصد قشر آسیب پذیر هستند.

وی تصریح کرد: هر ساله حدود ۹۵۰ هزار نفر از اتباع خارجی در طرح آمایش شرکت می کنند. طرح آمایش از آن دسته طرح هایی است که مزیت های زیادی را به همراه دارد که می توان به صدور پروانه موقت کار (کارت کار)، اجرای طرح ارتقاء و سنجش سلامت پناهندگان تحت عنوان پروژه غربالگری و درمان بیماری سل در سه استان کرمان، یزد و خراسان رضوی و در صورت تأمین اعتبار لازم اجرای طرح مذکور در سایر استانهای دارای پناهنده وامکان اخذ گواهینامه رانندگی اشاره کرد.

محمودی تأکید کرد: در حوزه بهداشت و بیمه سلامت همگام با اینکه مسئولان در جهت رشد و پیشرفت مسائل مربوط به بیمه و درمان مردم عزیز ایران قدم برداشتند از سال های قبل با امضاء تفاهم نامه مشترک بین وزارت کشور و چند وزارتخانه دیگر طرح بیمه سلامت همگانی برای پناهندگان ساکن ایران به اجرا درآمد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور ادامه داد: امروزه تمامی پناهندگان ثبت نام شده همانند ایرانیان از مزایای بسته بیمه سلامت جامع همچون خدمات درمانی سرپایی، بستری و بستری موقت برخوردار هستند و طبق آخرین آمار تعداد کل بیمه شده ها، ۰۲ هزار نفر است که در پوشش ۱۰۰ درصدی حق بیمه قرار دارند.

محمودی تصریح کرد: همچنین با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان بیمه سلامت ایران ۹۲ هزار و ۴۷۴ نفر از پناهندگان آسیب پذیر و یا مبتلا به بیماری های خاص مثل تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی، پیوند کلیه و ام اس از خدمات بیمه سلامت بهره مند شدند.

وی افزود: ارائه خدمات توانبخشی به ۷۶۰ معلول و توان خواه عزیز پناهنده، واکسیناسیون، بهداشت محیط، مراقبت های مادر و کودک و بهداشت فردی نیز از فعالیت های بهداشتی است که به تمامی پناهندگان اعم از قانونی و غیر قانونی، ساکن در داخل و یا خارج مهمانشهرها ارائه شده است.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور خاطرنشان کرد: تأمین معیشت مقوله ای است که با حرفه و کسب و کار یک انسان به صورت مستقیم در ارتباط است. اگر فردی به صورت صحیح تحت آموزش فنی و حرفه ای قرار بگیرد، می تواند معیشت خود، خانواده خود و جامعه ای که در آن زندگی می کند را رونق دهد. در همین راستا اداره کل امور اتباع خارجی و مهاجران خارجی در سال ۲۰۱۸ در این بخش معیشت تعداد دو هزار و ۲۰۲ نفر از پناهندگان در کلاس های آموزش فنی و حرفه ای شرکت و دوره های مربوط به آموزش مهارت های فنی و حرفه ای را پشت سر گذاشته اند.

محمدی در خصوص بخش آموزش اظهار داشت: ۱۴ مدرسه از طریق مشارکت سازمان های دولتی، بین المللی و سازمان های مردم نهاد فعال داخلی و خارجی احداث شده است. ۲۴ مدرسه تجهیز و تعداد ۵۹۰۰ نفر از پناهندگان ساکن در استان های کشور در کلاس های سوادآموزی شرکت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: جمعاً ۴۸ مدرسه طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی احداث و تعداد ۲۲ هزار و ۵۵۵ پناهنده از دوره های سواد آموزی منتفع و تعداد ۶۶ کلاس درس بازسازی شده است.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور گفت: طبق فرمان مقام معظم رهبری در سال ۲۰۱۵ میلادی مبنی بر دسترسی تمامی فرزندان لازم التعلیم اتباع خارجی به آموزش صرف نظر از وضعیت مدرک اقامتی در سال تحصیلی ۲۰۱۸ -۲۰۱۹ تعداد ۳۶۳ هزار و ۹۲۰ دانش آموز پناهنده به صورت رایگان ثبت نام کرده اند.

محمودی بیان کرد: در سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ تعداد ۱۳۰ هزار دانش آموز بدون مدرک ثبت نام کرده اند. به این آمار نیز می توان این موارد را اضافه کرد. حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ پناهنده در دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل هستند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور تأکید کرد: آموزش سواد به پناهندگان در سال ۲۰۱۸ میلادی بالغ بر ۲۶ هزار نفر در دوره های سواد آموزی و انتقال شرکت کرده اند (از بدو ورود پناهندگان بیش از یک میلیون نفر در دوره های سوادآموزی شرکت نموده اند).

محمودی اظهار داشت: یکی از تلاش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توجه به موضوع فرهنگ است. به همین منظور در راستای ارتقاء فرهنگ سطح جامعه در کشور، در مقوله فرهنگی پناهندگان نیز ورود پیدا کرده و دستاوردهای خیلی خوبی را نیز به همراه داشته است. مسابقات ورزشی، مسابقات قرآنی، کلاس های مشاوره، مراکز حل اختلاف، نشست با ریش سفیدان، علما، نخبگان علمی و فرهنگی اتباع خارجی را می توان تنها گوشه ای از اقدامات فرهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی دانست.

وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران تمام بار سنگین سیاست های فراگیر را بر دوش می کشد، به خصوص در زمینه های بهداشت و درمان، آموزش و معیشت.

محمودی تأکید کرد: سرانه هزینه تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی ابتدایی تا متوسطه مبلغ ۳۰ میلیون ریال، سرانه هزینه تحصیلی دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مبلغ ۴۵ میلیون ریال، سرانه هزینه سوادآموزی مبلغ ۱۲ میلیون ریال، سرانه هزینه بهداشتی و درمانی مبلغ ۱۰ میلیون ریال، سرانه هزینه آموزش مهارت های فنی و حرفه ای مبلغ ۲۲ میلیون ریال است.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور در پایان اظهار داشت: ضمن گرامیداشت روز جهانی پناهنده و آرزوی زندگی سرشار از خوشبختی و موفقیت برای تمامی انسان ها در کنار خانواده و در کشور متبوع خویش، از حامیان مالی، سازمان های دولتی همکار، سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی، سمن های داخلی، دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در همکاری های مناسب و مشارکت مالی در ارائه خدمات به پناهندگان قدردانی می نمایم و انتظار دارد جامعه جهانی ضمن افزایش حمایت ها از کشورهای میزبان پناهندگان، بازسازی، ایجاد زیرساخت های مناسب و برای صلح و ثبات در کشورهای مبدا از جمله کشور افغانستان مورد توجه جدی و اقدام قرار گیرد.