بیانیه گام دوم انقلاب چراغ راه آینده نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بر ضرورت ورود اساتید در مسائل مختلف حوزه در جهت پیشرفت هر چه بیشتر حوزه‌های علمیه تأکید و ابراز داشت: نقش و تأثیر اساتید در امر تربیت در ابعاد آموزشی و اخلاقی طلاب و فضلا امری واضح و روشن است.

وی تکریم اساتید و نخبگان را موضوعی لازم دانست و گفت: در این راستا نیازمند طرح‌های زنده و قابل اجرا هستیم که در این‌باره و موضوعات دیگر مرتبط با حوزه‌های علمیه بویژه طرح‌هایی که کارشناسی شده و می‌توان آن‌ها را در جلسات شورای عالی حوزه‌ها مطرح کرد.

نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: می‌توان با همفکری اساتید طرح‌هایی را به دبیرخانه شورای عالی پیشنهاد داد تا پس از بررسی و طی مراحل بعدی، جهت اجرا به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ابلاغ کرد.

وی فعالیت حوزویان به خصوص اساتید در مسائل نظام اسلامی را یک ضرورت دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین این کارها تحقیق و پژوهش در باره تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که چراغ راه آینده نظام اسلامی است که تلاش و جدیت از طرف حوزویان در این رابطه می‌تواند فضای پژوهشی درباره بیانیه گام دوم را گسترش دهد.

آیت الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیت‌های مجمع عمومی تشکر و این مجموعه را دارای ظرفیت‌های بسیار بالای علمی و انقلابی دانست که با تلاش بیشتر می‌تواند منشأ آثار و خدمات ارزنده‌ای در راستای پویایی هر چه بیشتر حوزه‌های علمیه شود.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام فرخ فال رئیس مجمع عمومی جامعه مدسین ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مجمع عمومی جامعه مدرسین و طرح‌های پیش‌رو ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی و هم‌اندیشی تمام اعضای مجمع عمومی جامعه مدرسین در امور مربوط به حوزه‌های علمیه و نظام اسلامی گامی مؤثر برداشته شود.

هم چنین در این دیدار اعضای هیئت رئیسه دیدگاه‌ها و نظرات خود را در موضوعات مختلف بیان کردند.