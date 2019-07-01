علی علیپور در پرسپولیس ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس حاضر بود رضایتنامه علی علیپور را در ازای دریافت ۸۰۰ هزار یورو برای زولته وارخم بلژیک صادر کند تا مهاجم سرخپوشان پایتخت لژیونر شود.

مدیران پرسپولیس برای دریافت این مبلغ تا صبح امروز به بلژیکی ها فرصت داده بودند اما این پول به حساب پرسپولیس واریز نشد تا مهاجم ملی پوش پرسپولیس مجبور به ماندن در این تیم و انتقال او منتفی شود.

علیپور در صورت رفتن به لیگ بلژیک، مبلغ پانصد هزار یورو نیز خودش دریافت می کرد اما بدقولی مدیران زولته وارخم در انتقال پول به حساب باشگاه مانع از انجام این کار شد.

قرار است علیپور از امروز در تمرینات پرسپولیس حاضر شود تا خود را برای رقابت های فصل آینده لیگ برتر آماده کند.