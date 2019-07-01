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۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵

نقل و انتقالات لیگ نوزدهم؛

علی علیپور در پرسپولیس ماندنی شد

علی علیپور در پرسپولیس ماندنی شد

مهاجم پرسپولیس به دلیل عدم پرداخت هزینه انتقالش از سوی تیم فوتبال زولته وارخم بلژیک در جمع سرخپوشان ماندنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس حاضر بود رضایتنامه علی علیپور را در ازای دریافت ۸۰۰ هزار یورو برای زولته وارخم بلژیک صادر کند تا مهاجم سرخپوشان پایتخت لژیونر شود.

مدیران پرسپولیس برای دریافت این مبلغ تا صبح امروز به بلژیکی ها فرصت داده بودند اما این پول به حساب پرسپولیس واریز نشد تا مهاجم ملی پوش پرسپولیس مجبور به ماندن در این تیم و انتقال او منتفی شود.

علیپور در صورت رفتن به لیگ بلژیک، مبلغ پانصد هزار یورو نیز خودش دریافت می کرد اما بدقولی مدیران زولته وارخم در انتقال پول به حساب باشگاه مانع از انجام این کار شد.

قرار است علیپور از امروز در تمرینات پرسپولیس حاضر شود تا خود را برای رقابت های فصل آینده لیگ برتر آماده کند.

کد مطلب 4654801
مهدی مرتضویان

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