رضا خیاط زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرداری منطقه یک کرمان در راستای بهسازی معابر و سهولت تردد افراد کم توان اقدام به اجرای عملیات های زیرسازی و رمپ در میدان توحید (ارگ) کرده است.

خیاط زاده گفت: در صورت نیاز در دیگر میادین و معابر این اقدام انجام خواهد شد.

وی ابراز خرسندی کرد: این اقدامات تاکنون در بسیاری از معابر، پارک ها و میادین این منطقه انجام شده است و هم چنان نیز ادامه دارد.

شهردار منطقه یک کرمان در بخش دیگری از صحبت های خود به اجرای عملیات های زیرسازی و ترمیم فرش موزاییک پیاده رو خیایان شهید ناصر فولادی (عباس صباحی) اشاره کرد و گفت: در راستای زیباسازی منظر شهری، شستشوی دیوارهای مدرسه در خیابان سده نیز انجام شده است و دیگر دیوارهای شهری نیز به ترتیب در دستور کار قرار دارند.

خیاط زاده از اجرای عملیات خاکبرداری و ادامه جدول گذاری باند کندرو بزرگراه امام رضا (ع) (حدفاصل بلوارهای شهید عباسپور و مهدیه) خبر داد.