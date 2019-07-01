گرمای شدید اروپا به یک پدیده عادی تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز، گرمای شدید در هفته گذشته مشکلات زیادی را برای شهروندان کشورهای فرانسه، آلمان، لهستان و جمهوری چک ایجاد کرد و در برخی نقاط دیگر جهان مانند شهر چنای هند هم به خشک شدن منابع آبی و به خطر افتادن زندگی بیش از ۹ میلیون نفر منجر شده است.

دلایل تشدید گرما در نقاط مختلف جهان بسیار پیچیده است، اما دانشمندان می گویند صرف نظر از دلایل وقوع این مشکل نباید انتظار داشت که این چالش به زودی برطرف شود و در سال های آینده شاهد تکرار آن خواهیم بود.

از جمله دلایل شناخته شده وقوع مشکل یادشده، تغییرات در جریان های هوایی سریعی است که از غرب به شرق اروپا حرکت می کنند و سیستم های آب و هوایی را کنترل می کنند. عامل شکل گیری جریان های هوایی مذکور، تفاوت دما بین مناطق مختلف زمین در شمال و جنوب است. گرمایش زمین تغییراتی را در این زمینه ایجاد کرده و بر تفاوت دمایی مذکور افزوده که همین امر به شکل گیری الگوهای آب و هوایی غیرعادی در قاره اروپا انجامیده است.

بررسی های موسسه ودر اندرگروند در سان فرانسیسکو نشان می دهد تغییرات یادشده در سال های آینده به ریزش باران های سیل آسا و کاهش شدید دمای هوا در زمستان ها نیز می انجامد و این پدیده ای است که در بهار گذشته در آمریکا نیز شاهد آن بودیم.

تغییر رفتار جریان های هوایی از ابتدای قرن بیست و یک آغاز شده و پیش بینی می شود در آینده همین جریان ها باعث کندتر شدن سرعت وزش باد در تابستان ها شده و تحمل گرمای هوا را در فصل گرم سال برای افراد دشوارتر کنند.