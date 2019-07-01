۲ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی، صبح دوشنبه در حاشیه آیین افتتاح طرح کشوری اوقات فراغت در آق قلا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استخدام حق التدریسی ها در دستورکار آموزش و پرورش است و تمهیدات جذب بخشی از این افراد فراهم شده است.

وی با بیان اینکه ۱۰۵ هزار نیروی حق التدریسی داریم، افزود: البته برای به کارگیری این افراد قید نیاز آموزش و پرورش از لحاظ جنس و منطقه و رشته هم مد نظر است.

حسینی در خصوص رتبه بندی معلمان گفت: در رتبه معلمان هم که خواسته بحق معلمان است و در سند تحول بنیادین هم به آن اشاره شده تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا این امر تا مهرماه در احکام معلمان لحاظ شود.

وی تصریح کرد: دولت برای این منظور دو هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص داده و این بودجه ابلاغ شده است.