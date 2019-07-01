استفاده از کودکان کار توسط کارفرمایان ممنوع است/ مجازات متخلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی آبایی اظهار داشت: یکی از اهداف اساسی حقوق کار، ارتقای حقوق بنیادین کار از جمله امحای کار کودکان است. در این راستا در سند ملی کار شایسته به طور خاص به محو کار کودکان به ویژه اشکال بد کار کودک اشاره شده و در این راستا بازرسان کار موظف هستند نسبت به بررسی همه جانبه این موضوع اقدام کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: اداره بازرسی کار استان مرکزی موظف است ضمن اهتمام ویژه نسبت به این امر، کارفرمایان را با قوانین و جرائم موجود این حوزه و رویه های مربوط به کار کودکان آگاه کند.

آبایی افزود: راهنمایی و آموزش سامانه های مرتبط و همچنین صدور ابلاغیه و ثبت آمار مصادیق مربوط به کار کودکان به صورت ماهانه در سامانه نرم افزاری بازرسی کار از دیگر وظایف بازرسان کار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: در صورت تخلف کارفرمایان از موضوع مذکور و عدم اجرای فصل یازدهم قانون کار به ویژه ماده ۱۷۶ قانون کار و نیز ماده ۲ آیین نامه مذکور، نسبت به معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی اقدام لازم صورت می گیرد.