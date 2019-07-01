رعایت حجاب و عفاف در جامعه بر همگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی آسیب های اجتماعی در محلات پیش از ظهر دوشنبه در فرمانداری قزوین تشکیل شد.

محمد شفیعی در این جلسه گفت: نگاه انتظامی و قهری به آسیب های اجتماعی کارساز نیست و نمی تواند پاسخگوی مطالبات باشد و باید با نگاه فرهنگی بتوانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم.

وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت جوانان برای کاهش آسیب ها ضروری است و قرار است برای یک پنجم جمعیت شهرستان تصمیم گیری کنیم.

فرماندار قزوین یادآورشد: امسال سپاه در ۵ گام شناسایی و تهدیدات محلات را انجام داده و ظرفیت محلات ۵ گانه مورد تهدید در قزوین شناسایی شده و برای مقابله با اعتیاد از ریش سفیدان و پیش کسوتان محلات استفاده خواهیم کرد.

وی بیان کرد: خدمات رسانی نهادهایی مانند پایگاه بسیج و مکان های ورزشی مشخص شده است.

شفیعی تصریح کرد: از سوی سازمان فرهنگی ورزش شهرداری ۱۶۰ عنوان برنامه در تابستان هماهنگ شده و در ۴ ماه آینده باید در هر محله یک مراسم با حضور مسئولان برگزار شود و مسئولیت اجرایی آن به معتمدان محلات داده شود و در هر مراسم قبل از اجرا نشستی با معتمدان برای شناسایی معضلات اجتماعی محلات برگزار و اقدام و تصمیم لازم اتخاد شود.

فرماندار شهرستان قزوین در ادامه در خصوص اهمیت رعایت حجاب و عفاف در جامعه اظهارداشت: حجاب فقط چادر نیست و در واقع این نگاه زیر سوال بردن جایگاه بانوان است و حجاب و عفاف باید

توسط مردان و زنان رعایت شود.

شفیعی اضافه کرد: برای بررسی وضعیت حجاب وعفاف در ادارات قرار شده یک بازدید میدانی از دستگاه ها صورت گیرد و اگر اشکالی دیده شد تذکر لازم صورت گیرد.

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وی اظهارداشت: امر به معروف به عنوان یک فریضه نیازمند فرهنگ سازی و مشارکت در جامعه است و باید با هنجار شکنان مقابله کنیم.

فرماندار قزوین یادآورشد: یک سری ساختار شکن با حضور در مزار شهدا کشف حجاب می کنند و با شدت با هر گونه کشف حجاب در ملا عام برخورد قانونی می شود و در این زمینه سکوت نمی کنیم هر جا به شعائر دینی آسیب بزند سکوت نمی کنیم.



وی اضافه کرد: چادر حجاب برتر است اما سایر پوشش ها با رعایت موارد شرعی هم اشکال ندارد اما باید مروج فرهنگ دینی و صیانت از شهدا باشیم.