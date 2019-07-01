تجلیل از پیشکسوتان صنعت و معدن با حضور پررنگ مقامات دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز ملی صنعت و معدن که صبح امروز در سالن اجلاس تهران آغاز شد، شاهد حضور پررنگ اعضای کابینه بود و با سخنرانی رئیس مجلس و وزیر امور خارجه، از پیشکسوتان عرصه صنعت و معدن تقدیر شد.

این مراسم صبح امروز با حضور رضا رحمانی، وزیر صمت و غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و جمعی از فعالان عرصه صنعت و معدن کشور آغاز شد و در طول مراسم علی لاریجانی، رئیس مجلس، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، امیرحاتمی، وزیر دفاع، منصور غلامی، وزیر علوم، امیری، معاون پارلمانی و عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم نیز به این مراسم ملحق شدند.

اعضا و روسای کمیسیون های مختلف مجلس نیز در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم و پیش از حضور رئیس مجلس، از پیشکسوتان عرصه صنعت و معدن کشور توسط وزرای صمت، امور خارجه و دفاع تقدیر شد.