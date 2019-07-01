قیمت رسمی ۴۷ ارز اعلام شد/کاهش نرخ یورو و پوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه دهم تیرماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۷ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۳ هزار و ۳۳۱ ریال و هر یورو نیز با ۷۸ ریال کاهش ۴۷ هزار و ۶۷۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۷۸۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۱۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۲۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۸۷ ریال، روپیه هند ۶۱۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۳۸۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۵۷۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۸۰۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۷۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۷۵ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۱۶۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۸۲ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۳۰۸ ریال، روبل روسیه ۶۶۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۶ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۳۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۶۷۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۸۱ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۸۹۱ ریال تعیین شد.

افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۸۳ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار ۱۶۱ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۴۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۷ هزار و ۴۳۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۶۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۳۲۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۶ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۷۹۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۷۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۱۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۵۵۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۱۲۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد