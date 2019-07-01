۳۰ درصد خطا در خوانش پلاک خودروها/انتقاداز ارائه آمارهای تبلیغاتی

محمد علی کرونی در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به آمارهایی ارائه شده در خصوص کاهش بار ترافیکی در محدوده طرح کنترل آلودگی هوا گفت: آمارهای معاونت حمل و نقل درخصوص کاهش ترافیک در محدوده زوج و فرد سابق نامعتبر است و جنبه تبلیغاتی دارد. همچنان تردد غیر مجاز در محدوده های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا ادامه داشته و متاسفانه دوربین های خروجی محدوده زوج و فرد سابق نیز تکمیل نشده است کمااینکه تعدادی از دوربین های قدیمی محدوده طرح ترافیک به درستی عمل نمی کنند و حتی تا ۳۰ درصد خطا در خوانش پلاک های خودروها را شاهد هستیم.

وی ادامه می دهد: کاهش ترافیک هرساله در تیرماه و باتوجه به تعطیلی دانشگاه ها رخ می دهد و بهتر است معاونت حمل و نقل به جای عجله در موفق نشان دادن طرح های محدودیت تردد به فکر اقدامات اساسی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی باشد.

کرونی تاکید کرد: کارایی طرح جدید محدوده کاهش آلودگی هوا از مهرماه قابل سنجش است چنانچه سال پیش نیز با همین آمارها سعی در موفق نشان دادن طرح جدید ترافیک داشتند اما در نهایت دیدیم چه بلایی بر سر ذینفعان و ساکنین این محدوده آمد و بالغ بر سه میلیون و نیم تردد غیر مجاز در این محدوده به ثبت رسید. اینکه براساس تردد ثبت نام کنندگان در سامانه آماری مبنی بر کاهش ترافیک اعلام کنیم قطعاً خطاست چراکه متاسفانه مسافران مترو و اتوبوس در این محدوده ها کاهش داشته است و اگر شهروندان با خودرو تردد نکرده اند احتمالاً با دوچرخه وارد محدوده شده اند.

روز گذشته، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در اولین هفته تابستان، ترافیک معابر داخل محدوده دوم طرح ترافیک حدود ۳۰ درصد و ترافیک معابر خارج از محدوده ۶ درصد کاهش یافته است.