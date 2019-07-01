به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در جریان بازدید و ارزیابی میدانی از یگان های نیروی دریایی ارتش و سپاه در استان هرمزگان (سواحل و جزایر) در جمع فرماندهان، گفت: ملت شریف ایران هزینه‌های جنگ و دستاوردهای آن را در دوران دفاع مقدس با همه وجود درک کرده است.

وی افزود: به همان اندازه که از وقوع جنگ با اشراف اطلاعاتی حکمت و دوراندیشی با قدرت مراقبت خواهیم کرد برای تحمیل هزینه‌های سنگین به متجاوزان بسیار بیشتر از گذشته آماده و چابک هستیم و به سرعت تصمیم گیری و اقدام خواهیم کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: هشدار می‌دهیم که زمان و دامنه جنگ در کنترل هیچکس نخواهد بود. آمریکا باید از اشتباه تجاوز به عراق و افغانستان درس گرفته باشد که موجب تحمیل ۷ هزار میلیارد دلار و ۷۰ هزار کشته و مجروح به این کشورها شد و در محاسبات خود برای تصمیم گیری دچار اشتباه بدون بازگشت نشود.

وی درپایان تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ گونه تردید در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه دشمن به جزایر و مرزهای دریایی زمینی و هوایی ایران اسلامی پاسخ قوی و پشیمان کننده خواهد داد.