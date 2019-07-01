۴ هزار کلاس در دهه کرامت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کمالی زرکانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری برنامه‌های گرامیداشت دهه کرامت در هرمزگان اظهار کرد: استان هرمزگان جایگاه ویژه‌ای در راستای ارادت به امام رضا (ع) دارد و جشنواره‌های زیادی در این جهت برگزار شده است به صورتیکه حتی یکسال از جشنواره‌های ملی نیز جلوتر بوده‌ایم و موفق به برگزاری جشنواره آستان هشتم در استان شدیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تشریح کرد: باور ما این است که شما از هر نقطه ارادت خود را به امام رضا اعلام کنید، مقبول آقا امام رضا (ع) است و تمام کشور صحن و سرای امام رضا محسوب می‌شود.

کمالی اذعان کرد: در دهه کرامت سه گروه همراه با پرچم متبرک به آستان قدس رضوی به استان هرمزگان خواهند آمد که تمام استان حتی جزایر در برنامه‌های این گروه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه یکم تیر افتتاحیه طرح اوقات فراغت در سالن طوبی برگزار شد تشریح کرد: ۱۰۰ کانون فرهنگی هنری در این طرح پیش بینی شده است و این کانون‌ها تا ۱۵ رشته فعالیت می‌کنند که حداقل ۴ هزار کلاس در رده های سنی مختلف را پوشش می‌دهد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان با ذکر این نکته که شعار اوقات فراغت امسال اخلاق، نشاط و معنویت است، تصریح کرد: محورهای فعالت این طرح، آموزش قران، توانمندسازی اقتصادی از راه آموزش، آموزش‌های فضای مجازی، کتاب و کتابخوانی، آموزش‌های هنری و دیگر فعالیت های اجتماعی که در کنار این آموزش‌ها دیده شده، است.

کمالی اذعان کرد: حمایتی که اداره کل ارشاد از این کانون ها انجام می‌دهد به میزان ثبت اطلاعات و کلاس‌هایی که برگزار می‌شود بستگی دارد.

وی با اشاره به این نکته که اردوهایی به واسطه کانون‌ها برگزار خواهد شد، گفت: اردوی آموزشی سفیران ولایت به قم با حضور ۴۰۰ جوان و اردوی آموزی توانمند سازی ۷۰ نفر از اعضای کانون های فرهنگی و هنر مساجد در قم از جمله این اردوها است.