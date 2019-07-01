به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران بعد از برگزاری یک دیدار دوستانه مقابل تیم امید این باشگاه که به برتری ۵ بر صفر بزرگسالان انجامید، صبح امروز یک ریکاوری انجام داد. این تمرین از ساعت ۱۰ در زمین ورزشگاه نفت تهرانسر برگزار شد.

* فرشید اسماعیلی که روز گذشته برای آبی پوشان به میدان نرفته بود، امروز در کنار دیگر بازیکنان تمرین کرد. وی قبل از تمرین با کادر پزشکی جلسه ای را برگزار کرد و سپس با اجازه سرمربی در تمرینات گروهی حاضر شد.

* حسین حسینی تمرینات ویژه ای را زیر نظر بهزاد غلامپور انجام داد.

* مهدی قائدی و فرشید باقری غایبان تمرین امروز بودند.

* با صلاحدید کادر فنی بازیکنان عصر امروز استراحت خواهند کرد و فردا تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر در ورزشگاه نفت تهرانسر انجام خواهند داد.