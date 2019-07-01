تولید داروی همه کاره با دی ان ای مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این داروی همه کاره به گونه ای طراحی شده که اجزای مختلف داروهای گوناگون را در زمان های مختلف و به میزان برنامه ریزی شده در بدن آزاد می کند تا آنها بتوانند اثر درمانی مورد نظر را بر جای بگذارند.

این داروی جدید می تواند جایگزینی مناسب برای داروهای متفاوتی باشد که افراد مبتلا به بیمارهای سخت مجبور به مصرف آنها در ساعات مختلف شبانه روز هستند. بیمارانی که برای درمان قطعی خود باید هر روز چند قرص و کپسول را به میزان از قبل مشخص شده و در ساعات خاصی مصرف کنند، می توانند از این پس تنها یک داروی تولید شده با دی ان ای مصنوعی را که حاوی همه داروهای مصرفی است ببلعند و اجزای گنجانده شده در آنها در زمان از قبل مشخص شده و به میزان لازم در بدن پخش می شود.

به عنوان مثال، می توان به همین شیوه دارویی تولید کرد که ابتدا درد عمل جراحی را آرام کند، سپس التهاب بدن را درمان کند و در نهایت ورم بدن را بخواباند.

برای تولید داروی یادشده از هیدروژل خاصی استفاده شده که حاوی نانوذرات طلایی، نقره ای و اکسید آهن است. البته هنوز مشخص نیست تولید داروهای تجاری بدین شیوه چه زمانی عملی می شود.