حضور بیش از ۱۲۰۰ دانش آموز کرمانشاهی در اردوهای طرح هجرت امسال

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قبادی بصیر صبح امروز دوشنبه در آیین افتتاحیه طرح هجرت ۳ دانش آموزی که در تالار شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد، هدف از این طرح را غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان اعلام کرد و اظهار داشت: همچنین در این طرح دانش آموزان با فرهنگ کار و حرف هایی که می تواند در آینده برای آنها شغل آفرینی کند آشنا خواهد شد.

وی افزود: در این طرح دانش آموزان در حوزه تعمیر و بهسازی مدارسی که خودشان تحصیل می کنند فعالیت دارند و در طول سال تحصیلی ارزش نگهداری آن را بیشتر درک می کنند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه بیان داشت: در این اردوهای طرح هجرت علاوه بر بهسازی و زیباسازی مدارس و تعمیرات جزئی که توسط دانش آموزان و استادکاران انجام خواهد شد برنامه های فرهنگی متعددی از جمله کلاس های آموزشی، فرهنگی، نماز جماعت، اردوهای فرهنگی و … نیز تدارک دیده شده است.

وی عنوان کرد: در طول ۵ سال گذشته بالغ بر ۲۰۸۶ مدرسه را دانش آموزان در قالب طرح هجرت ۳ بهسازی و تعمیرات آن را انجام داده اند.

قبادی بصیر ادامه داد: به این منظور جمعیتی بالغ بر ۱۳۸ هزار نفر روز از دانش آموزان این فعالیت را رقم زدند و با احتساب اینکه هر دانش آموز ۱۰ روز فعالیت داشته حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر از دانش‌آموزان در پنج سال گذشته در این طرح مشارکت داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ برای طرح هجرت ۳ حدود ۱۲۸۰ نفر از دانش آموزان را به کار گیری خواهیم کرد که ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر روز را شامل خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه با بیان اینکه اعتبار تامین مصالح و استادکاران از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اختصاص داده خواهد شد، گفت: در این راستا برای دانش آموزان نیز از طرف سپاه و بسیج اعتباری در نظر گرفته شده است.