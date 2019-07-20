آگهی که خواب کاربر را رصد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت IKEA یک تبلیغ مجهز به چند حسگر را منتشر کرده که به افراد کمک میکند خواب بهتری داشته باشند.
این آگهی در حقیقت در مجله Goodعرضه شد و Somnig advertisement نام دارد. واژه Somnig در زبان سوئدی به معنای خواب آلودگی است. خوانندگان مجله میتوانند این آگهی را از مطالب جدا کنند و آن را به طور ایستاده روی میز کنار تختخواب خود قرار دهند. آگهی مذکور به عنوان یک ماشین تولید کننده صدای سفید عمل میکند. میتوان آن را از طریق یک پورت یو اس بی شارژ کرد.
علاوه بر آن این گجت بوی مطبوعی نیز منتشر میکند. امواج صوت سفید بوی مطبوع را در اتاق خواب فرد منتشر میکنند.
نظر شما