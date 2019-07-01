به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفر امامیان پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کرمانشاه که در فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: دهه کرامت از اول ماه ذیعقده (۱۳ تیر) همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) آغاز و تا ۱۰ ذیقعده (۲۳ تیر) و ولادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) ادامه دارد.

وی افزود: در دهه کرامت امسال استان کرمانشاه از ۱۵ تیرماه میزبان ۳ گروه از کاروان زیرسایه خورشید است.

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در کرمانشاه بیان داشت: برگزاری جشن‌های کرامت، شب شعر، پیاده‌روی بزرگ خانوادگی، پویش مهر هشتم و رواق رضوی از جمله برنامه‌های دهه کرامت است که امیدواریم با همکاری دستگاه های مختلف به نحو احسن برگزار شود.

وی از شبیه سازی صحن انقلاب اسلامی حرم امام رضا (ع) در کرمانشاه خبر داد و بیان داشت: به مناسبت برگزاری جشن های دهه کرامت اجرا و آماده سازی طرح رواق رضوی در استان کرمانشاه در دست اقدام است که طی آن صحن انقلاب اسلامی به وسعت ۱۰۰۰ متر در پارک ضلع شرقی توسط خادمیاران شبیه سازی و آماده شده است.

امامیان بیان داشت: در این محل غرفه های فرهنگی و خدماتی طراحی شده است که خادمیاران به مدت ۱۰ روز برنامه های مختلفی از قبیل جشن بزرگ ویژه دختران به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) و جشن بزرگ میلاد حضرت رضا (ع) در این محل برگزار می کنند.

وی خاطر نشان کرد: رواق رضوی ۱۳ تا ۲۳ تیر ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۳ با برنامه های شاد و متنوع میزبان عموم مردم خواهد بود.

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در کرمانشاه همچنین از برگزاری جشن های مختلف در ۸ مسجد محلات حاشیه ای سخن گفت و بیان داشت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی لازم است جهت برپایی ایستگاه صلواتی در سطح شهر دستگاههای مختلف از جمله شهرداری، جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار، اصناف و … در آماده سازی زیرساخت ها کمک کنند.