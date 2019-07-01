چراغ هایی که پشه ها را به دام می اندازند

به گزارش خبرگزاری مهر، چراغ هایی برای روشنایی خیابان ابداع شده که پشه ها را به دام می اندازند. این چراغ های خیابانی به وسیله انرژی باد و خورشید روشن می شوند. آنها نور مافوق بنفش را به سطحی از دی اکسید تیتانیوم می تابانند. این روند مقادیر اندکی از دی اکسید کربن را منتشر می کند که پشه ها به آن جذب می شوند.

از سوی دیگر یک فن حشرات را درون تور به دام می اندازد.

کارشناسان امیدوارند با استفاده از این ابزار بتوانند از گسترش بیماری های خطرناکی که با پشه منتقل می شوند (مانند مالاریا) جلوگیری کنند.