دشمنان موفق نشدند فروش نفت ایران را به صفر برسانند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی امروز در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که در سالن اجلاس تهران برگزار شد، با اشاره به اقدامات آمریکا علیه ایران، گفت: امریکایی‌ها به هم ریختگی شدیدی را در نظام‌های بین المللی ایجاد کرده‌اند و این موضوع مختص به ایران نیست.

وی ادامه داد: ترامپ یک موجود بدخیم است که هر منطقه‌ای را با رفتارهای غیر قابل پیش بینی خود سرگرم کرده است به گونه‌ای که یک روز توافق نامه پاریس را به هم می‌زند و روز دیگر با چینی‌ها و روس‌ها به نحوی درگیر است.

رئیس مجلس بیان کرد: البته در مورد ایران وضع فوق العاده ای را برای خودش در نظر گرفته است که تنها تعبیری که می‌توان برای این اقدامات به کار برد، تروریسم اقتصادی است که رئیس جمهور آمریکا در این زمینه رفتارهای رذیلانه ای از خود نشان می‌دهد و فرد بی آبرویی است.

لاریجانی تصریح کرد: نباید تردید کرد که این دوره و شرایط سخت گذرا است و آنان نمی‌توانند این وضع را ادامه دهند و نه ایران در این زمینه دست بسته است و نه کشورهای دیگر تحمل این شرایط را دارند. چرا که تاکنون بسیاری از کشورها میدان داری کردند و به دنبال آن هستند که این مشکلات را حل کنند.

وی افزود: ما از هر پیشنهادی که در راستای منافع ملی مان باشد، استقبال می‌کنیم اما بازیچه دست کسی هم نیستیم و تشخیص می‌دهیم کدام یک از این پیشنهادات قابلیت اجرا دارد و کدام یک حرف اصلی است و کدام بدل.

رئیس مجلس با اشاره به شعار سال یعنی «رونق تولید»، خاطرنشان کرد: اگر به این مسئله توجه کنیم، باید گفت که رونق تولید تنها راه حل مشکلات کشور در شرایط فعلی است و باید به این موضوع توجه کرد که برای این دوره خاص باید شرایط، مقررات و ساز و کارهای خاصی هم در نظر گرفته شود.

لاریجانی با اشاره به اینکه زمانی ما ممنوعیت واردات را در قانون برنامه مصوب کردیم، ادامه داد: زمانی که تولید کشور می‌خواهد سبقه جهانی پیدا کند باید قابل رقابت با همتایان خودش باشد و ما امروز دیگر نمی‌توانیم قانون مذکور یعنی ممنوعیت واردات را اجرا کنیم. چرا که شرایط ما از لحاظ وضع تحریم‌ها، متعارف نیست و باید مقررات خاصی را وضع کرد.

وی تأکید کرد: اخیراً اتاق بازرگانی در مورد رونق تولید گزارشی ارائه کردند که ما این گزارش را به مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی دادیم تا از آن بهره بگیرند. این گزارش را به آقای نهاوندیان دادیم تا در جلسه شورای هماهنگی قوا از آن بهره گرفته شود.

رئیس مجلس گفت: ما همواره با بخش‌های خصوصی همکاری می‌کنیم به گونه‌ای که نمایندگان اتاق بازرگانی معمولاً در جلسات کمیسیون‌ها و همچنین صحن علنی مجلس حضور می‌یابند و ما در مجلس از نظرات تخصصی آنان استفاده می‌کنیم.

لاریجانی افزود: جدا از تحریم‌های کذایی آمریکا، ما یک سری اشکالات ساختاری در وضعیت نظام بودجه ریزی کشور داریم و باید بدانیم که همه مسائل و مشکلات کشور مربوط به تحریم‌ها نیست و باید به دنبال حل این مشکلات باشیم.

وی تصریح کرد: برای مثال، قانون تسهیل فضای کسب و کار، ظرفیت‌های بسیار زیادی برای بهبود شرایط دارد اما متأسفانه به بخش‌های زیادی از این قانون توجه نشده است و طبق گزارش‌های واصله، صرفاً ۹ حکم از این قانون اجرا شده است و ۹ حکم آن اجرای ناقص داشته و ۲۵ حکم هم اصلاً اجرایی نشده است.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه ما قطعاً نظارت‌های خود را در این زمینه دنبال خواهیم کرد، اظهار داشت: قوانین برای اجرا نوشته می‌شود و تعلل در اجرا درست نیست و قانون تسهیل فضای کسب و کار با کمک صنعتگران و پس از مطالعات زیاد نوشته شده است و دولت باید این مشکل را مرتفع کند.

لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از قوانین منسوخ شده‌اند که باید کنار گذاشته شوند، خاطرنشان کرد: همچنین اگر در زمینه رونق تولید و صنعت، موانعی از حیث قانونی وجود دارد ما در این راستا اقداماتی را انجام خواهیم داد و معاونت قوانین هم در حال بررسی است تا تنقیح قوانین مربوط به بخش تولیدی و صنعت، ساماندهی شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه گزارشی را برای اصلاح ساختار بودجه آماده کرده که در دستور کار سران قوا است، ادامه داد: بخش‌هایی از ساختار اصلاح بودجه مربوط به نظام یارانه‌ای و بخش دیگر مربوط به نظام مالیاتی است.

رئیس مجلس گفت: در بخش‌های تولیدی، مالیات‌ها خیلی روشن دریافت می‌شود چرا که حقوق‌ها مشخص است اما برخی از افراد در بخش‌های دیگر هستند و بعضاً کار ملکی و زد و بند اینچنینی انجام می‌دهند که مالیات به خوبی از آنان دریافت نمی‌شود که باید این نظام مالیاتی تغییر کند.

لاریجانی ادامه داد: ایجاد اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور ضروری است که البته یک مقدار پیچیدگی دارد اما به هرحال پیگیری‌های لازم برای اصلاحات در بخش اقتصادی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل مخل اقتصاد کشور بی ثباتی در ارز است، اظهار داشت: همه دیدیم که بی ثباتی در ارز تا چه حد شتابان بود و شاهد انفجاری در تورم بودیم و دشمنان تصور ونزوئلا سازی در کشورمان را داشتند اما نشد چرا که تدابیر لازم اتخاذ شد و امروز می‌بینیم وضعیت ارز نابسامانی گذشته را ندارد که کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم بحث‌های زیادی در این زمینه کرده‌اند.

رئیس مجلس تأکید کرد: توصیه بنده به وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که متناسب با شرایط امروز، ضوابط و مقررات خاصی را برای تولید در نظر گیرند و البته ما مخالف نوشتن استراتژی صنعتی نیستیم اما مسائل روزمره شدیدتری برای صنایع و تولید کشور داریم و بهتر است به جای وقت گذاشتن برای دراز مدت، مسائل فوری‌تر مدنظر قرار گیرد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: ما برای صیانت از تولید و زنده نگهداشتن ظرفیت تولیدی کشور احتیاج داریم که ساز و کارهایی مناسب با شرایط امروز در بخش تولیدی را در نظر بگیریم.

وی گفت: برای مثال در زمینه اخذ مالیات بر ارزش افزوده چرا پرونده‌های ۱۰ سال قبل را امروز بررسی می‌کنید؟ آیا الان وقت این کارهاست؟ بنده شنیدم که جهانگیری هم بخشنامه‌ای را اعلام کرد که براساس آن صرفاً پرونده‌های یک سال قبل رسیدگی شوند. چرا که در شرایط امروز اگر رویه اینگونه باشد بهتر است.

لاریجانی تصریح کرد: اگر تولید محور توسعه است و صنعت پیشران توسعه کشور است، همه بخش ها باید به کمک آن آیند و باید با تدبیر مشکلات این بخش حل و فصل شود.

وی با اشاره به اینکه مالیات بگیریم اما باید به اندازه وسع گرفته شود، اظهار داشت: در بحث تأمین اجتماعی نباید پرونده های ۱۰ سال قبل الان بررسی شود و قبول داریم که دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارد و این سازمان باید سرپا بایستد تا ما در قانون بودجه امتیازی را برای دولت برای حل این مشکل در نظر گرفتیم اما معتقدیم که باید متناسب با شرایط امروز عمل شود.

رئیس مجلس در مورد سرمایه در گردش افزود: بسیاری از دستگاه های تولیدی ما به سرمایه در گردش نیاز دارند از رئیس بانک مرکزی تشکر می کنم که گفت تسهیلاتی برای زنجیره تولید در نظر گرفته اند که اقدام کاملاً درستی است.

لاریجانی گفت: مطابق با قانون سهم تسهیلات بخش های صنعتی و معدنی ۴۰ درصد است اما در گزارش ها آمده است که صرفاً ۲۷ درصد تسهیلات به بخش های صنعتی و معدنی داده شده است که بانک مرکزی باید بانک ها را ملزم به عمل به قانون کند و آنان باید به سمت کمک به بخش های تولیدی بروند.

وی با بیان اینکه برخی از بخش های تولیدی ما معوقاتی دارند، اظهار داشت: برخی از آنان به دلیل شرایط روز و افزایش نرخ ارز معوقه پیدا کرده اند که سیستم های بانکی سخت گیری از این افراد را افزایش داده که اگر مشکلات آنان در زمینه بانکی حل و فصل نشود، بیشتر در مشکلات خود فرو می روند و باید به آنان برای حل مشکلاتشان کمک شود.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه شرایط سخت اقتصادی کشور، گذرا است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها به ما کمک می کنند این سد را بشکنیم. این در حالی است که دشمنان به دنبال آن بودند که روابط تجاری ما را از بین ببرند و فروش نفت کشورمان را به صفر برسانند که موفق نشدند و بسیاری از کشورهای بزرگ و به ویژه همسایه به ما کمک می کنند از این شرایط خارج شویم.

لاریجانی با بیان اینکه این دوره محدود و گذرا است و برای این دوره خاص باید ضوابط ویژه ای در نظر گرفته شود، تأکید کرد: اگر کسی می خواهد سرمایه گذاری کند، نباید کفش آهنی به پا کند و باید شرایط را برای آنان سهل کنیم.

وی اظهار داشت: این کلام را به یاد داشته باشید که عیار انسانها در شرایط سخت سنجیده می شود و اگر می خواهیم نشان دهیم که یک ایرانی باغیرت هستیم امروز باید شرایط سخت را تحمل کنیم همانطور که در طول تاریخ در مقابل شرایط سخت تر ایستادگی کردیم.

رئیس مجلس ادامه داد: مسئولان یکی از این کشورهای عجیب و غریب اخیراً گفته است که برای ما جای شگفتی دارد که ایرانی ها علیرغم همه فشارهایی که به آنان وارد می شود، همبستگی ملی دارند و تُرک، بلوچ، ترکمن و عرب همه با هم هستند و ما نتوانستیم رخنه ایجاد کنیم.

لاریجانی با بیان اینکه این مسئله به علت تمدن و ریشه دار بودن ایرانیان است در حالی که دشمنان ما بی ریشه هستند، اظهار داشت: اما ایرانیان هزاران سال است که سختی کشیده اند و ایستادگی کرده اند و شرایط امروز سخت است و باید همبسته باشیم و ایستادگی کنیم تا از این مرحله عبور کنیم.

وی با اشاره به اینکه در برخی از رسانه ها مسائل فرعی و مشاجرات بلاوجه برجسته می شود که نفهمی است، خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت مردان در راستای صیانت از رونق تولید حرکت کنند و یک نگاه عملگرایانه داشته باشند تا تولید افزایش یابد و ما نباید در تولیدمان حلقه مفقوده داشته باشیم و باید میزان صادرات را افزایش دهیم.