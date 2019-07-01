۲ واحد تولیدی لرستان برگزیده ملی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی‌خانی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور وزیر صنعت و سایر مسئولان ارشد کشوری برگزار شد از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی نمونه ملی تجلیل به عمل آمد.

وی ادامه داد: در همین راستا در این مراسم ۵۶ نفر در ۱۵ رشته تخصصی مورد تجلیل قرار گرفتند که خوشبختانه دو واحد صنعتی لرستان نیز به عنوان واحدهای نمونه ملی انتخاب شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان عنوان کرد: بر همین اساس شرکت نساجی بروجرد و پگاه لرستان به عنوان واحدهای نمونه صنعتی و معدنی ملی انتخاب شدند و توسط مسئولان ارشد کشوری از مدیران آنها تقدیر و تجلیل به عمل آمد.