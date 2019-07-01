توازن جشن و عزا باید مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در نود و پنجمین جلسه ستاد شئون فرهنگی و مناسبت‌های مذهبی در محل تبلیغات اسلامی، به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و افزود: خوشبختانه ازبهمن‌ماه سال گذشته تاکنون سلسله نشست‌های تخصصی در خصوص تبیین بیانیه گام دوم انقلاب توسط اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شده است.

وی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب را ضروری اعلام کرد و گفت: مأموریت این مجموعه انقلابی استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای تبیین بیانیه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در جلسه ستاد شئون فرهنگی اندیشه‌ها و مأموریت‌ها و ایده‌ها عرضه شود، تاکید کرد: باید تمدن سازی و جامعه سازی از منظر مناسک دینی بیان شود.

وی بابیان اینکه از ۱۳ تیرماه لغایت ۱۷ تیر دهه کرامت است، ابراز کرد: دهه کرامت روز دختران و ولادت باسعادت امام رضا و تجلیل از امامزادگان است که باید نهادهای متولی برنامه‌های خوب و باکیفیت را فراهم و تهیه کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: بحث حجاب و عفاف و بزرگداشت شاه‌چراغ راداریم که باید این روزها هم به خوبی پررنگ در برنامه‌ها دیده شود.

وی بر اصل توازن عزا و جشن تأکید کرد و افزود: باید بستر شادی و جشن از منظر معنویت و دین باشد و در جشن‌ها و مناسبت‌های مذهبی برنامه‌های شاد با محوریت دینی و معنوی باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: باید توازن جشن و عزا به صورت فراگیر مدیریت شود و در این راستا هیئت‌های مذهبی باید مدیریت و برنامه‌ریزی لازم برای تحقق این امر مهم را داشته باشند.