بخشنامه شیوه افزایش حقوق کارکنان وظیفه مامور در آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بخشنامه‌ای که علی الهیارترکمن به معاونان توسعه مدیریت و پشتیبانی استان‌ها، روسای ادارات امور اداری شهرستان‌ها، مناطق و نواحی و واحدهای آموزشی ابلاغ کرده است پرداخت هرگونه وجه در قالب اضافه‌کار، عیدی، پاداش، حق‌التدریس و حق کارشناسی به کارکنان وظیفه مامور ممنوع است.

همچنین براساس بخشنامه ابلاغی، کارکنان وظیفه غیربومی مشمول دریافت کمک‌هزینه خوراک و فوق‌العاده بدی آب و هوا (بر مبنای حقوق پایه) هستند و این کمک هزینه‌ها برای کارکنان وظیفه غیربومی به صورت ماهانه در حکم حقوقی آن‌ها درج و پرداخت می‌شود.

معاونان توسعه مدیریت و پشتیبانی و روسای ادارات امور اداری می‌توانند برای اطلاع از جدول پرداخت حقوق کارکنان وظیفه مامور، بخشنامه دفتر سیاست‌گذاری و نظارت حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح را بخوانند.