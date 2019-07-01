تصادفات فوتی در زنجان ۵۰ درصد کاهش دارد

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع تصادفات درون‌شهری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی سه ماه امسال سه نفر براثر تصادفات درون‌شهری جان خود را از دست دادند.

وی بابیان اینکه تصادفات فوتی درون‌شهری زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کاهش دارد، اظهار کرد: در سه ماه سال گذشته ۶ نفر براثر تصادفات درون‌شهری فوت شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی وقوع تصادفات درون شهری فوتی و جرحی در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دارد ولی تصادفات خسارتی افزایش دارد.

شیر محمدی تأکید کرد: متأسفانه طی سه ماه امسال علت بیشتر تصادفات درون‌شهری در استان زنجان عدم توجه به جلو و سبقت غیرمجاز بوده است.

رئس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان افزود: در سه ماه امسال علت بیش از ۱۲ درصد وقوع تصادفات در استان موتور سواران بودند.

وی گفت: رانندگان در حین رانندگی اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه کرده و یا اینکه بچه به بغل رانندگی می‌کنند که این امر از عوامل مؤثر تشدید در وقوع تصادفات است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: در راستای برخورد با بی حجابی رانندگان خانم که حجاب را رعایت نمی کنند جریمه شده و خودرو توقیف خواهد شد.