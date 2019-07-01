هشدار نسبت به سوءاستفاده تبلیغاتی محصولات آموزشی در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خطاب به معاونان ابتدایی استان‌های سراسر کشور، آمده است: «از آنجا که مشاهده شده است افرادی حقیقی یا حقوقی در سایت‌ها و کانال‌های فضاهای مجازی اقدام به درج مطالبی در ارتباط با برنامه‌ها و فعالیت‌های معاونت آموزش ابتدایی (تبلیغ و معرفی آزمون، نرم‌افزار، کتاب، پوشه کار ارزشیابی کیفی، توصیفی و …) می‌کنند، به اطلاع می‌رساند این معاونت تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها، انتظارات، پیام‌ها و… خود را فقط از طریق مجاری قانونی و رسمی نظیر شیوه‌نامه، بخشنامه، نامه، درج اطلاعیه در سایت رسمی معاونت، ارائه می‌کند. بنابراین، مطالب و اطلاعاتی که در فضای مجازی تحت عناوین مختلف منتشر می‌شود، رسمیت ندارد و مورد تایید این معاونت نیست. مسئولیت و عواقب هر نوع همکاری در این خصوص بر عهده افراد می‌باشد.»