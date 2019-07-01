به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی توکلیان ظهر دوشنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران و برخی از نمایندگان بخش صنعت، معدن و بازرگانی به میزبانی صدا و سیمای مرکز سمنان، ضمن بیان اینکه ستاد رسانه‌ای رونق تولید استان تشکیل شد، تاکید داشت: این ستاد با هدف گفتمان سازی رونق تولید، فرهنگ‌سازی استفاده از کالای ایرانی در بین مردم و بهبود فضای کسب و کار ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این ستاد همچنین حمایت از تولید داخلی را نیز در برنامه دارد، افزود: ستاد رسانه‌ای رونق تولید استان سمنان در صدا و سیمای مرکز این استان مستقر و نخستین جلسه خود را نیز تشکیل داده است.

گفتمان‌سازی رونق تولید

مدیرکل صدا و سیمای مرکز سمنان با بیان اینکه ستاد رونق تولید در مراکز استانی صدا و سیما در سطح کشور ایجاد شده است، گفت: حمایت همه جانبه از تولید در مراکز استان ها با تولید محتوا و همراهی با کارشناسان، صاحب نظران اقتصادی و اهالی رسانه محور این ستاد خواهد بود.

توکلیان همچنین بیان کرد: برنامه‌ریزی برای ایجاد گفتمان موثر رسانه‌ای در حوزه اقتصادی به خصوص رونق تولید محصولات داخلی و حمایت از آن در سایه ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی از طریق جریان سازی با هدف غایی ارتقای برای رونق تولید داخلی در زمره محورها و برنامه های آتی ستاد رسانه‌ای رونق تولید است.

وی با بیان اینکه پرداختن به موضوعاتی چون کاهش واردات و معرفی کارآفرینان برتر و شرکت‌های دانش بنیان برای ترویج روحیه کار و تلاش سازنده در جامعه و گسترش فرهنگ تلاش و تحرک در بین جوانان از دیگر بخش‌هایی است که می‌توان به آن در ستاد رسانه‌ای رونق تولید پرداخت.