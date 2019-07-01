سیل به۱۴۰۰مدرسه کشورخسارت زد/بهره برداری از۱۰۰۰۰کلاس درس تامهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، مهرالله رخشانی مهر ظهر دوشنبه در حاشیه آیین افتتاح طرح کشوری اوقات فراغت در آق قلا در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سیل اخیر به هزار و ۴۰۰ مدرسه کشور خسارت وارد کرد که از این تعداد بیش از ۲۰۰ مدرسه ۱۰۰ درصد تخریب شده است.

وی با بیان اینکه مقرر شده طبق برنامه‌ریزی‌های سازمان تجهیز و نوسازی حدود ۱۲ هزار کلاس درس ساخته و تحویل داده شود، ادامه داد: این مدارس در دو مقطع زمانی مهرماه و دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.

معاون وزیرآموزش وپرورش با اشاره به اینکه پیش بینی می شود که تا مهرماه امسال ۱۰ هزار کلاس درس آماده بهره برداری شود، گفت: تلاش می کنیم تا مهرماه امسال مشکلی از نظر کمبود فضای کلاس درس نداشته باشیم.

رخشانی مهر با بیان یان که همه مدارس استان خوزستان در سیل متحمل خسارت شدند، اضافه کرد: در استان گلستان ۲۲ میلیارد تومان از بخش اعتبارات دولتی و ۵۰ میلیارد تومان از محل کمک‌های خیران برای ساخت مدارس خسارت دیده در نظر گرفته شده است.

وی با بیان با یادآوری اینکه ۲۴ مدرسه گلستان در سیل ۱۰۰ درصد تخریب شده است، اظهار امیدواری کرد که ۱۰ مدرسه تا پایان مهر ماه افتتاح شود.

رخشانی مهر افزود: ۱۴ مدرسه دیگر که دارای زیربنای بالا بوده و تخریب شدند تا مهرماه سال آینده آماده می‌شود.