به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیل پور ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های نشاط معنوی اظهار داشت: غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید برنامه‌های مناسبی اجرا شود.

وی با اشاره به برگزاری طرح نشاط معنوی در امامزادگان استان بوشهر از ۱۳ تیر تا ۲۹ مرداد خاطرنشان کرد: ثبت‌نام از دانش آموزان رده سنی ۷ تا ۱۸ سال دختر و پسر در بقاع متبرکه آغاز شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر از ارائه آموزه‌های معارفی، مهارت‌های ده‌گانه زندگی و مهارت‌های فنی و هنری در قالب این طرح خبر داد و بیان کرد: این طرح همزمان با سراسر کشور در استان بوشهر نیز اجرا می‌شود.

وی خواستار مراجعه علاقمندان به این طرح به هیئت امنای امام‌زادگان برای ثبت‌نام شد و اضافه کرد: تعمیق فرهنگ دینی، اخلاقی و قرآنی و ارزش‌های اسلامی در جامعه از مهمترین اهداف و دستاوردهای این طرح است.

طرح نشاط معنوی در آستان امامزادگان محمدبن باقر (ع) بوشهر، سلیمان بن علی (ع) گناوه، محمد (ع) بردخون دیر، سید حبیب اله (ع) شهر ریز شهرستان جم، زین الشهدا (ع) اهرم شاه حسین (ع) بنک کنگان، شاه اسماعیل (ع) شهر کاکی شهرستان دشتی و شاهزاده ابراهیم (ع) روستای نینیزک دشتستان برگزار خواهد شد.