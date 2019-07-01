کادرسازی دانش آموزان بنیه نیروی انسانی کشور را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آموزش و پرورش شهرستان مرند، ظهر امروز که به همراه فرمانده سپاه ناحیه مرند، با دانش‌آموزان بسیجی مرندی شرکت‌کننده در طرح یاوران ولایت دیدار داشت، بر ضرورت آموزش به دانش‌آموزان به منظور کادرسازی و تقویت بنیه نیروی انسانی کشور تاکید و تصریح کرد: اجرای چنین طرح‌هایی برای آینده نظام جمهوری اسلامی مفید است، دانش‌آموزانی که در فعالیت‌های اجتماعی حضور فعالی دارند، میدان دار فردای جامعه بوده و توانایی‌های بیشتری از سایرین کسب خواهند کرد.

اباذر کاظمی با اشاره به اهمیت تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان افزود: علم، دانش و فناوری در عرصه بین‌المللی بسیار تأثیرگذار بوده و هر مملکتی دانایی بیشتر داشته باشد، توانایی بیشتری نیز خواهد داشت.

همچنین فرمانده سپاه ناحیه مرند نیز در این دیدار با بیان اینکه هیچ کشوری بدون اراده ملت آن آباد نخواهد شد، اظهار داشت: طبق فرمایش معلم شهید آیت‌الله مطهری، علم قدرت می‌دهد و ایمان جهت و این سخن منشور و خط حرکت ماست.

محمدرضا هنرور افزود: با تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی و در سایه وجود دانشمندان، دشمنان قادر به اجرای راهبردهای خود در منطقه نخواهند بود.

گفتنی است، دانش‌آموزان شرکت‌کننده در طرح ولایت طی ۵ روز از آموزش های مدیریتی، مهارتی، بصیرتی و عقیدتی بهره‌مند می‌شوند.