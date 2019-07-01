به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیون ایران امروز دوشنبه دهم تیرماه در معاونت امور استان‌های صداوسیما برگزار شد.

علی دارابی معاون امور استان‌های صداوسیما، عباس فاطمی رییس شورای سیاست‌گذاری و محمدرضا شریفی رییس کمیته داوری این جشنواره از حاضران در این نشست بودند.

دارابی در ابتدای این نشست گفت: استان کرمانشاه میزبان دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیون ایران خواهد بود. همزمان با جشنواره هفته فرهنگی و هنری نیز در کرمانشاه برگزار می‌شود و جشنواره با هدف فراهم کردن زمبنه رقابت‌های لازم برای فعالان پویانمایی، تشویق برنامه‌سازان و انگیزه‌سازی برای آن‌ها، کشف استعدادهای مختلف و احیای هنر و صنعت تولیدات عروسکی و پویانمایی تدارک دیده می‌شود.

معاون امور استان‌های صداوسیما اعلام کرد: امسال ۱۵۳۰ اثر به جشنواره رسید که حدود یک هزار اثر از طرف بخش‌های دولتی ارسال شده است. ۱۹ نفر از استادان و صاحب نظران عرصه پویانمایی و عروسکی شورای عالی جشنواره را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره تصریح کرد: جشنواره در ۶ بخش اصلی سریال، فیلم‌های کوتاه، بلند و نیمه بلند، موشن‌گرافی و جلوه‌های بصری و عروسکی و همچنین ۶ بخش موضوعی رونق تولید، اقتصاد مقاومای آسیب‌های اجتماعی و… برگزار می‌شود. در طول جشنواره نیز چند پنل و کارگاه برگزار خواهد شد.

دارابی درباره آثار انتخابی بیان کرد: از میان ۱۵۳۰ اثری که گفته شد ۳۵۵ اثر به بخش داوری راه یافت که به ۶۱ اثر تندیس، لوح و جایزه نقدی اهدا می‌شود. همچنین از چند تن از خانواده‌های شهدا تجلیل می‌شود. ۲۰ تیرماه اختتامیه جشنواره با حضور آقای علی عسگری رییس صداوسیما برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: سال گذشته جشن بادبادک‌ها را داشتیم که امسال نیز جشن شادپیمایی را برگزار خواهیم کرد.

دارابی توضیح داد: تلاش ما این است که جشنواره‌ها را در استان‌های مرزی برگزار کنیم تا کمکی به توسعه توریسم و معرفی نقاط مختلف ایران باشد.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات ما در جشنواره‌ها کشف استعدادهاست. تسویه حساب با بخش‌های خصوصی و غیرخصوصی که در حوزه انیمیشن از سازمان طلب داشتند از جمله اقدامات ما در سال گذشته بود.

دارابی درباره رویکرد تولید آثار پویانمایی توضیح داد: سیاست صداوسیما این است که سقفی برای تولید در حوزه آثار عروسکی و پویانمایی قائل نیست. کار عروسکی در کشور در حال نابودی است زمانی در دهه ۶۰ بهترین کارهای ما آثار عروسکی بودند.

وی در پایان درباره گسترش بازار فروش انیمیشن در خارج از کشور بیان کرد: ما آثار سینمایی پویانمایی را هم در این جشنواره مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانیم نوعی بازار فروش را ایجاد کنیم.