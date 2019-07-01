۵۴ آیین و بازی متقاضی شرکت در یک بخش جشنواره آیینی و سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی، در بخش معرکه ها، آیین‌ها و بازی‌های نمایشی که تحت عنوان «یادواره محمود استادمحمد» در نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی برگزار می‌شود، ۵۴ اثر به دبیرخانه رسیده تا سه عضو هیات انتخاب آنها را بررسی کنند.

در این میان فقط ۲ اثر از تهران هستند و ۵۲ اثر هم از ۳۱ شهر دیگر کشور فرستاده شده‌اند. همچنین جوان‌ترین متقاضی ۲۳ سال و مسن ترین متقاضی ۶۷ سال سن دارند. اردشیر صالح پور، علی محمد رادمنش و حسین جمالی اعضای هیأت انتخاب این بخش هستند که به زودی کار بررسی و انتخاب نهایی آثار را به پایان می‌برند.

بخش معرکه‌ها، آیین‌ها و بازی‌های نمایشی جهت شناسایی، حفظ و احیای معرکه‌ها، آیین‌ها و بازی‌های نمایشی که قابلیت اجرا در فضای باز و مکان‌های تجمع عموم را دارند، در جشنواره گنجانده شده است.

این بخش پذیرای پیشنهادات ۲ گروه «آیین‌ها، معرکه‌ها و نمایش‌های میدانی» و «بازی‌های قهوه خانه‌ای» خواهد بود که کارهای مربوط به هر ۲ گروه از پرمخاطب‌ترین بخش‌های جشنواره در دوره‌های اخیر بوده است.

نوزدهمین جشنواره نمایش‌هایی آیینی و سنتی به دبیری داود فتحعلی‌بیگی از عید قربان تا عید غدیر در مردادماه برگزار می‌شود.