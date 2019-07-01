۱۲۶۱ نمونه خون بند ناف توسط بانک خون کردستان گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، چیا سهراب نژاد ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان اظهار داشت: پس از انعقاد قرارداد با خانواده هایی که قصد ذخیره سازی خون بند ناف نوزاد تازه متولد شده خود را دارند، این نمونه ها در زمان تولد برداشته شده و به مرکز رویان جهاد دانشگاهی کشور در تهران منتقل می شود.

وی افزود: در حال حاضر بانک خون بند ناف در هشت شهرستان سطح استان راه اندازی و فعال است و تنها در دو شهرستان دهلان و دیواندره این مرکز فعال نشده که سعی داریم تا پایان سال ۹۸ این دو مرکز نیز راه اندازی شوند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان ادامه داد: همچنین در راستای معرفی هر چه بهتر خدمات این مرکز در طول سال برنامه های مختلفی برگزار می شود تا با فرهنگ سازی مردم را به دخیره سازی خون بند ناف نوزادان خود تشویق کنیم.

سهراب نژاد یادآور شد: برگزاری سمینارهای تخصصی با حضور پزشکان، برگزاری همایش های عمومی برای خانواده ها، تبلیغات محیطی و ارائه گزارش در پایگاه های خبری از طریق رسانه ها از مهمترین این فعالیت ها است.

وی بیان کرد: کار ساخت یک انیمیشن نیز در رابطه با فعالیت های بانک خون بند ناف کردستان آغاز شده که به زودی به اتمام می رسد تا از طریق شبکه های فضای مجازی تبلیغات به صورت گسترده تری صورت گیرد.