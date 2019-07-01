دستگیری کلاهبردار میلیاردی در گلستان/۱۰ تن چوب جنگلی قاچاق کشف شد

سرهنگ مسعود فروزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی بندرگز پس از یکسری اقدامات اطلاعاتی و بررسی های فنی موفق شدند به سرنخ هایی از یک کلاهبردار حرفه ای دست یابند.

وی با بیان اینکه متهم با ۱۶ شاکی به اتهام کلاهبرداری به شیوه خرید خودرو کمتر از قیمت بازار تحت تعقیب بود، تصریح کرد: سرانجام با اقدامات پلیس این متهم که برای فرار از قانون دائماً تغییر مکان می داد در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

فروزان گفت: متهم در تحقیقات اولیه پس از مواجه با مستندات پلیس به هفت میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال از شهروندان اقدام کرد.

وی خاطرنشان کرد: این کلاهبردار حرفه ای پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قانونی معرفی شد.

کشف چوب جنگلی قاچاق

جانشین فرمانده انتظامی گلستان همچنین از کشف چوب جنگلی قاچاق در بندرگز خبرداد.

فروزان اضافه کرد: مأموران یگان امداد شهرستان بندرگز حین کنترل خودروهای عبوری در پلیس راه نوکنده به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون ۱۰ تن چوب جنگلی قاچاق از جنس گردو کشف شد.

فروزان گفت: در این راستا یک متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.