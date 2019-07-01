  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۰۵

رئیس پارلمان اروپا:

رئیس جدید پارلمان اروپا چهارشنبه تعیین می شود

رئیس جدید پارلمان اروپا چهارشنبه تعیین می شود

رئیس پارلمان اروپا در سخنانی اعلام کرد که رئیس جدید پارلمان در رای گیری روز چهارشنبه تعیین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروپا آنلاین، «آنتونیو تایانی» رئیس پارلمان اروپا در سخنانی در بروکسل اعلام کرد: احزاب و گروههای حاضر در پارلمان اروپا کاندیداهای خود را برای کرسی ریاست معرفی می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه انتخاب رئیس پارلمان اروپا مستقل از شورای کشورهای اتحادیه اروپا است، افزود: پارلمان اروپا با رای به کاندیدای های معرفی شده رئیس آتی پارلمان را انتخاب می کنند.

تایانی همچنین خاطرنشان کرد: حمایت پارلمان اروپا از رئیس آتی کمیسیون اروپا نیز از نکات مهم در تعیین پست های مدیریتی اروپا است.

فعالیت پارلمان جدید اروپا از فردا در استراسبورگ آغاز می شود.

رهبران اروپا هنوز بر سر تعیین رئیس کمیسیون اروپا به توافق نظر دست پیدا نکرده اند.

کد مطلب 4655143
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها