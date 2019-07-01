رئیس جدید پارلمان اروپا چهارشنبه تعیین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروپا آنلاین، «آنتونیو تایانی» رئیس پارلمان اروپا در سخنانی در بروکسل اعلام کرد: احزاب و گروههای حاضر در پارلمان اروپا کاندیداهای خود را برای کرسی ریاست معرفی می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه انتخاب رئیس پارلمان اروپا مستقل از شورای کشورهای اتحادیه اروپا است، افزود: پارلمان اروپا با رای به کاندیدای های معرفی شده رئیس آتی پارلمان را انتخاب می کنند.

تایانی همچنین خاطرنشان کرد: حمایت پارلمان اروپا از رئیس آتی کمیسیون اروپا نیز از نکات مهم در تعیین پست های مدیریتی اروپا است.

فعالیت پارلمان جدید اروپا از فردا در استراسبورگ آغاز می شود.

رهبران اروپا هنوز بر سر تعیین رئیس کمیسیون اروپا به توافق نظر دست پیدا نکرده اند.