چهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، یحیی رحمتی افزود: همزمان با عید سعید قربان چهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان آغاز بکار می کند و به مدت پنج روز هموطنان عزیزمان می توانند با طعم و ذائقه های همه اقوام ایرانی در مجموعه گاوازنگ زنجان آشنا شوند.

وی ادامه داد: امسال نیز چون سنوات گذشته بازارچه بزرگ صنایع دستی با حضور همه اقوام ایرانی با ۱۴۰ غرفه در زنجان برپا می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان در خصوص برنامه های این جشنواره عنوان کرد: اجرای موسیقی محلی استانها، اجرای مسابقه و سرگرمی، مسابقه ضرب المثل و فولکور غذای استانها، اجرای رقص های محلی استانها و اختصاص شب فرهنگی به استان های همجوار از جمله برنامه های چهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی است.

رحمتی با اشاره به نمایش الگوهای سکونت عشایری و روستایی در این جشنواره، عنوان کرد: عشایر استان زنجان نیز در این دوره حضور می یابند و موسیقی محلی و عرضه آش های محلی در میان آداب و رسوم ایرانی برای هموطنانمان به ارمغان می آورند.

وی با تاکید بر اینکه جشنواره ملی آش ایرانی رکورددار بازدید روزانه با ۱۲۰ هزار نفر از یک جشنواره غذا در کشور است این جشنواره را بزرگترین جشنواره غذایی کشور دانست.