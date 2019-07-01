روزانه بیش از ۶۰ برنامه در دهه کرامت در حرم رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتی نژاد ظهر دوشنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامههای دهه کرامت آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: محور محتوایی برنامهها خدمت کریمانه و مهربانی به رسم اهل بیت است که تلاش بر این بوده است که این محتوا در تمامی برنامهها مورد توجه قرار گیرد. در ۱۴ سرفصل برنامهای برنامه حرم مطهر شکل گرفته است که مهمترین برنامه در حرم جشن شکوه رضوان است که ۱۰ شب در صحن جامع رضوی قبل از نماز آغاز و تا ساعت ۲۳ ادامه دارد.
معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: با توجه به اینکه سه مناسبت در این دهه وجود دارد، تعدادی از برنامهها به این مناسبتها اختصاص پیدا کرده است. به مناسبت میلاد حضرت معصومه اجتماع دختران در رواق حضرت زهرا را داریم و همچنین ۱۰ جشن ویژه دختران و بانوان به این مناسبت خواهیم داشت و همایش قرآنی مشکات ویژه دختران نیز برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در طول دهه کرامت حدود ۲۵۰ برنامه سخنرانی و گفت و گو محور در صحنهای مختلف حرم در نظر گرفته شده و جشنهای در سایه سار رضوان ویژه خواهران در رواق دارالحکمه برگزار خواهند شد.
وی با اشاره به تاکید تولیت آستان قدس رضوی بر گسترش فرهنگ کتاب خوانی، خاطر نشان کرد: علاوه بر مسابقه کتابخوانی کشوری در شبهای دهه کرامت هر شب یک مسابقه کتاب خوانی را برگزار خواهیم کرد و"پرسمان دینی" و "دین، نشاط، زندگی" دو برنامه ۱۸ جلسهای دیگر است که با حضور اساتید برگزار میشود.
شریعتی نژاد تاکید کرد: روزانه ۶۰ برنامه برای برادران و ۱۱ برنامه برای خواهران در پرسش و پاسخها و حلقههای معرفت در نظر گرفته شده است. مجموعهای از مراسمات قرانی و محافل قرانی در نظر گرفته است، محفل انس با قران هر شب قبل از نماز مغرب در مسجد گوهرشاد و ترتیل خوانی قران بعد از نماز صبح در صحن امام خمینی برگزار میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در دهه کرامت از ۸ ملیت مختلف به حرم مشرف میشوند، مجموعهای از برنامهها برای زائران غیر ایرانی در نظر گرفته شده که به بیش از ۵۰ برنامه میرسد. دو برنامه اصلی برای زائران غیر ایرانی داریم که یکی جشن ویژه برای اردو زبانها و جشن ویژه عرب زبانها خواهد بود.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی با اشاره به دیگر برنامههای حرم مطهر رضوی در دهه کرامت، گفت: برای گرامی داشت شهدا هواپیما مسافربری، همایشی را در ۱۳ تیرماه برگزار خواهیم کرد وهمایش بزرگ بانوان در تالار قدس، برنامه مهم ترجمان آفتاب با هدف ترویج کتاب خوانی با ایجاد پایگاه کتاب و ۳۰ قفسه کتاب در سطح حرم امام رضا علیه السلام که موضوع عمده انها سیره امامان است، جشنهای سیره رضوان که طی ۱۰ شب برگزار میشود و شب پایانی آن برنامههای متنوعی پیش بینی شده است و پس از آن استقبال دلدادگان حضرت رضا که از میدان شهدا برای گلباران می آیند و برنامه نواختن نقاره برای اولین بار و رونمایی از یکی از شفا یافتگان حضرت از جمله برنامههای حرم مطهر رضوی در دهه کرامت است.
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