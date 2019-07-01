احیای پاتوقهای فرهنگی واجتماعی اصفهان با اجرای طرح به وقت نوجوانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، اسماء نکویی با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح پاتوق «به وقت نوجوانی» با همکاری ادارات فرهنگی اجتماعی شهرداری‌های مناطق پانزده گانه شهر اصفهان اجرا می‌شود.

وی افزود: طبق سند شهروندی فرهنگی به عنوان اولویت نخست خانه نوجوان، هدف از اجرای طرح پاتوق به وقت نوجوانی ایجاد و احیای پاتوق‌های فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان است.

مدیر خانه نوجوان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما در برگزاری این طرح استعدادیابی از بین نوجوانان و آماده کردن آنها برای حضور در رویدادهای گوناگون و همچنین تقویت مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در میان آنها است.

نکویی با بیان اینکه در این طرح تیپ‌های شخصیتی، هوش‌های چندگانه و هیجانات و رفتارهای خاص سنین نوجوانی شناسایی خواهد شد، گفت: افزایش روحیه نشاط و شادابی و حمایت از تولیدات هنری و فرهنگی نوجوانان در قالب تشکیل ۱۲ کانون تخصصی انجام می‌گیرد.

وی اضافه کرد: نقاشی، تئاتر، فیلم، انیمیشن، آواها و نواها، خوشنویسی، رسانه، قرآن و نهج‌البلاغه، شعر و ادبیات، باشگاه کتابخوانی، کتاب‌ساز و مخترعین را ۱۲ کانون تخصصی است که قرار است در طرح پاتوق به وقت نوجوانی تشکیل شود.

مدیر خانه نوجوان بیان داشت: نوجوانان دختر و پسر علاقه‌مند برحسب علاقه و استعداد خود در این ۱۲ کانون تخصصی ثبت‌نام می‌کنند و برنامه‌های این طرح در این کانون‌ها اجرا می‌شود.

نکویی با بیان اینکه در این کانون‌ها تنها به آموزش پرداخته نمی‌شود و مباحث اجرایی نیز در دستور کار است، تصریح کرد: برای هر کانون یک کار اجرایی تعریف می‌شود که بر اساس آن عمل خواهد کرد.

وی با اشاره به آغاز فعالیت چند کانون به صورت آزمایشی در گذشته اظهار داشت: قرار است برنامه‌ها و رویدادهایی که در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان و خانه نوجوان برگزار می‌شود از کار عکاسی و فیلم‌برداری رویدادها گرفته تا سایر موارد توسط خود نوجوانان انجام گیرد.

مدیر خانه نوجوان درباره چگونگی ثبت‌نام در طرح پاتوق به وقت نوجوانی افزود: در هر منطقه شهر اصفهان یک یا دو فرهنگسرا مشخص شده است که نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین فرهنگسرای محل سکونت خود فرم ثبت‌نام را پر کنند.

نکویی ادامه داد: در حین اجرای این طرح ۶۰ تسهیل‌گر حوزه نوجوان را آموزش می‌دهیم و به فراخور نیاز هر منطقه این تسهیل‌گران را در مناطق مستقر می‌کنیم که وظیفه ارتباط با نوجوانان، برنامه‌ریزی برای برگزاری دورهمی‌ها و اردوها و سایر موارد را بر عهده دارند.

وی هوش اقتصادی را مبحث فصل تابستان پاتوق به وقت نوجوانی دانست و بیان داشت: با ارائه این مبحث نوجوانان آموزش می‌بینند که حتی پول توجیبی خود را چگونه بهتر خرج کنند و یا از هنر و حرفه‌ای که بلدند چطور درآمدزایی کنند، به هوش مالی و اقتصادی در جریان یادگیری حرفه نیز می‌پردازیم تا بتوانیم نتیجه خوبی از این طرح بگیریم.

نکویی اضافه کرد: اینکه نوجوانان به صورت مستقیم درگیر برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای این طرح می‌شوند از نکات قابل توجهی است که باعث می‌شود این طرح برای نوجوانان جذابیت داشته باشد.