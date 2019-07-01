کشف ۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق در آران و بیدگل

سرهنگ مسعود سپهوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال در این شهرستان کشف شد.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان آران و بیدگل این کشفیات را از مغازه های غیر مجاز فروش کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی آران و بیدگل با اشاره به کشف ۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال تاکید کرد: در این ارتباط متخلفین برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات گوناگون حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می‌کند، گفت: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است با قاچاقچیان و اخلالگران نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند.