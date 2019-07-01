خودشیرینی سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی برای صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، انتشار عکسی از «دیوید فریدمن» سفیر آمریکا در بیت المقدس که با کلنگ در حال تخریب یک دیوار قدیمی است موجب انتقادهای زیادی از وی شده است.

فلسطینی ها با انتشار پیام هایی در شبکه های اجتماعی این اقدام وی را نشانه تداوم اشغال و سیاست های استعماری آمریکا و رژیم اسرائیل دانسته اند.

گویا این عکس در زمان افتتاح تونلی در شهر قدس گرفته شده است.

این تونل به جاده زائران معروف است و رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده اند که این تونل از منطقه «برکه سلوان» تا دیوار «البراق» امتداد دارد و هدف این است که از طریق این تونل مسیر کوتاهی برای صهیونیستها برای انجام آیین خود در صحن‌های مسجدالاقصی ایجاد کنند.

روزنامه هاآرتص پیشتر نوشته بود که «دیوید فریدمن» و «جیسون گرینبلات» فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه قصد دارند که در مراسم افتتاح جاده زائران که در واقع به عنوان بخشی از طرح یهودی‌سازی بخش قدیمی قدس اشغالی و اطراف آن است، شرکت کنند.

در همین رابطه «صائب عریقات» دبیر شورای اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین, حضور جیسون گرینبلات فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه و دیوید فریدمن سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی، در مراسم افتتاح این تونل را توهینی مضاعف به قوانین بین المللی دانست.