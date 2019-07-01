بخشی از جرائم نتیجه سیاست ها و برنامه های دولت و مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طاهری عصر دوشنبه در نشست مسئولان دستگاه قضایی با ائمه جمعه استان گلستان اظهار کرد: بعد از انقلاب بزرگ دینی و فرهنگی در ایران دشمنان و مخالفان این انقلاب که منافع شان به خط افتاده بود جنگ را به ما تحمیل کردند.

وی با اشاره به اینکه جنگ بعد از هشت سال دفاع مقدس تمام نشده است، افزود: جنگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به شدت ادامه دارد و دشمن به طرق مختلف از طریق فضای مجازی و ماهواره در حال ضربه زدن به انقلاب است.

امام جمعه رامیان ادامه داد: بخش مهمی از جرائم نتیجه تصمیمات، اقدامات، سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که مجلس و دولت باید پیگیری کنند و پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی گلستان و همچنین افزایش سرقت، مواد مخدر، طلاق توافقی و آسیب‌های اجتماعی نگران کننده است.

وی با اشاره به اینکه ریشه اصلی جرائم و آسیب‌های اجتماعی، فقر و بیکاری است، خاطرنشان کرد: ساز و کارهای در اختیار ائمه جمعه کم است اما بسیاری از ارگان‌های فرهنگی بودجه و امکانات دارند اما نسبت به کاهش آسیب‌های اجتماعی و حجم بالای پرونده‌های قضایی کم توجه هستند.