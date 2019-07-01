آغاز به کار نخستین نمایشگاه رونق تولید در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه رونق تولید عصر امروز دوشنبه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان کرمانشاه و با حضور مسئولان استانی افتتاح و آغاز به کار کرد.

حامد وفاپور در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: امروز با حضور مدیران استانی نخستین نمایشگاه رونق تولید در سطح کشور و استان کرمانشاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین الملل کرمانشاه افتتاح شد.

وی با بیان اینکه کرمانشاه سال گذشته نیز نخستین نمایشگاه حمایت از کالای ایرانی را برپا کرد افزود: با هدف لبیک به نامگذاری شعار سال توسط رهبر انقلاب با همکاری استانداری کارگروهی برای برپایی نمایشگاه تشکیل شد.

مسئول روابط عمومی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه گفت: نمایشگاه رونق تولید در مساحت ۳۰۰۰ مربع با ۸۰ درصد تخفیف ویژه برای تولیدکنندگان بومی کرمانشاه برپا شده است.

وی استقرار میزخدمت با حضور مدیران ارشد استان برای پاسخگویی به مشکلات تولیدکنندگان را از جمله برنامه‌های جانبی نمایشگاه مذکور دانست.

وفاپور خاطرنشان کرد: همچنین امسال با کمک حج و زیارت شرایطی فراهم شده تا چندین غرفه برای خرید سوغاتی حجاج بیت الله الحرام اختصاص یابد تا هم سبب دلگرمی تولید کنندگان شود و هم از خروج ارز جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: این حرکت عظیم اقتصادی با همکاری استانداری، سازمان صمت، خانه صنعت، میراث فرهنگی، جهادکشاورزی، شهرک صنعتی، صدا و سیما، فنی و حرفه‌ای، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف انجام شده است.