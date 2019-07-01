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۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۷:۴۰

نیروی هوایی حفتر بمباران شدید طرابلس را آغاز کرد

نیروی هوایی حفتر بمباران شدید طرابلس را آغاز کرد

سخنگوی اتاق عملیات نیروی هوایی ارتش خلیفه حفتر از شروع عملیات هوایی با نام عاقب خیانت» ضد نیروهای دولت وفاق ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد منفور سخنگوی اتاق عملیات نیروی هوایی ارتش خلیفه حفتر از شروع عملیات هوایی با نام «عاقب خیانت» ضد نیروهای دولت وفاق ملی خبر داد.

وی از همه ساکنان طرابلس خواست که از مراکز نظامی که منفور آنها را مواضع تروریست‌ها و شبه نظامیان خواند، به منظور حفظ جانشان دور شوند.

منفور تاکید کرد: پس از استفاده از همه ابزارهای کلاسیک در جنگ برای آزادسازی خاک لیبی و پس از عملیات نیرنگ و خیانت اخیر، نیروهای هوایی لیبی حملات هوایی کوبنده ای ضد مواضع مورد نظر در طرابلس شروع کرده است. ساکنان طرابلس از هر هدف ثابت یا متحرک که در معرض حمله هوایی قرار می‌گیرد، دور شوند.

کد مطلب 4655354

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر آل سعود داعشی که منطقه رو پر از تروریست کرده

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