اعلام حالت ویژه در فرودگاه تل آویو برای یک فرود اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یک هواپیمای مسافربری اعلام کرد به دلیل نقص فنی ناچار به فرود اضطراری در فرودگاه بین المللی بن گوریون است.

در پی اعلام این خبر، مقامات این فرودگاه با اعلام حالت ویژه بیش از ۱۰۰ خودروی امدادی را روی باندها مستقر کردند.

بر این اساس این هواپیما که یک چرخش را از دست داده بود به دلیل آنچه که «مشکل در جعبه دنده» اعلام شده، تقاضای فرود اضطراری کرد.

هواپیمای مذکور برای تخلیه سوخت اضافی خود ناچار شد مدتی به گشت زنی بر فراز فرودگاه بپردازد.

این هواپیمای مدل بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت «الکترا ایرویز» بلغارستان که از شهر کلن آلمان برخاسته بود ساعتی پس از حرکت متوجه از دست دادن یک چرخ خود شد.

طبق این گزارش جنگنده های نظامی برای بررسی وضعیت این هواپیما اعزام شدند و در نهایت خدمه پرواز توانستند هواپیما را به سلامت در فرودگاه بن گورین به زمین بنشانند.