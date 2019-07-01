لاوروف: در حال بررسی حمله امروز اسرائیل به سوریه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه با اشاره به حمله موشکی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به «دمشق» پایتخت سوریه گفت: اکنون در حال بررسی این ماجرا هستیم.

وزیر خارجه روسیه در این باره ادامه داد: ما نمی‌دانیم آنجا چه اتفاقی افتاده و می‌خواهیم درک دقیقی از اوضاع داشته باشیم. در این راستا، لازم است به قطعنامه‌های در حال اجرای شورای امنیت سازمان ملل احترام بگذاریم.

گفتنی است، در جریان حملات موشکی و راکتی اخیر رژیم صهیونیستی به اهدافی در حومه حمص سوریه، حداقل ۴ غیر نظامی از جمله یک کودک شیرخوار کشته شدند.

همچنین زخمی شدن ۲۱ تن دیگر نیز در این حملات تائید شده است.

رژیم صهیونیستی بامداد امروز بار دیگر اهدافی در مناطق مختلف سوریه از جمله در حومه حمص، مرکز پژوهش‌های علمی در منطقه «جمرایا» در غرب دمشق و منطقه‌ای از گمرکات سوریه در منطقه شنشار در نزدیکی مرز لبنان را هدف قرار داد، هرچند این حملات بطور عمده از سوی پدافند هوایی سوریه شناسایی و دفع شد.