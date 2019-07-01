کودک حمایت همه جانبه می طلبد/ضرورت حساس سازی جامعه نسبت به کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباسی امروز در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی از عزم جدی مسئولان این استان برای حمایت و ارتقای حقوق کودکان ابراز خرسندی کرد و افزود: باید همه تلاش کنند تا ضمن احقاق حقوق کودکان، جایگاه ازن قشر در سطح جامعه را نیز ارتقا دهیم.

وی اظهار داشت: با توجه به ضرورت حساس سازی جامعه نسبت به کودکان و فرهنگ سازی و استفاده از همه ظرفیت‌های استان، تصمیم گرفتیم شورای هماهنگی مرجع متناظر استانی حقوق کودک را که به طور معمول به ریاست استانداران و مدیران اجرایی و مقامات قضائی برگزار می‌شود، در سطحی وسیع‌تر و با حضور مقامات عالی استان اعم از استاندار، امام جمعه و رئیس کل دادگستری، مدیران اجرایی، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و قضات دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان تشکل دهیم.

عباسی اضافه کرد: همچنین تشکل‌های مردم نهاد و فعالان حوزه حقوق کودک نیز در این شورای هماهنگی حضور خواهند داشت تا بر اساس چالش‌های از قبل احصا شده حوزه کودک استان، موضوعات و مباحث با حضور همه کنش گران عرصه کودکی به بحث گذاشته شود و راهکارهای مناسب برای برون رفت از چالش‌ها ارائه و زمینه اجرای آن فراهم شود.

وی ادامه داد: در این صورت همه می‌دانند که موضوع کودکان بسیار مهم و حائز اهمیت بسیار است و تکلیف همه است که برای حمایت از کودکان گام بردارند.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار بر بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود جهت حمایت از حقوق کودک تاکید کرد و گفت: ما باید با برنامه‌های مدون در سطح مدیران برای حمایت از حقوق کودکان وارد عمل شویم و اجازه ندهیم حقوق کودکان که آینده سازان جامعه هستند، نادیده گرفته شود.

محمدرضا پورمحمدی با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام استانداری برای حمایت از حقوق کودکان، بر عزم جدی مدیریت استان به ویژه مدیرکل بانوان و خانواده و مدیران اجرایی، فرمانداران و بخشداران در حمایت از حقوق کودک تاکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و حمایت‌های مرجع ملی بتوان چالش‌های اصلی حوزه کودکی که عبارتند از ازدواج‌های زود هنگام، انسداد تحصیلی کودکان و کار اجباری کودکان را مدیریت کنیم.